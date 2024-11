‘Uvrede koje Vinicius dobiva nisu zbog rasizma, sjetite se onog videa s Modrićem’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Kroz karijeru je vodio i Real Madrid i brazilsku reprezentaciju, a sad se osvrnuo na zvijezdu te momčadi i reprezentacije, Viniciusa Juniora.

Trenersku karijeru Vanderlei Luxemburgo je počeo 1983. godine u Campo Grandeu, a među ostalima trenirao je Flamengo u četiri navrata, Palmeiras četiri puta, Fluminense jednom, Santos četiri puta, Cruzeiro dva puta, Atletico Mineiro, Gremio, a bio je i izbornik Brazila od 1998. do 2000. godine. Real Madrid trenirao je u sezoni 2004./2005.

Luxemburgo tvrdi da je Vinicius taj koji provocira i zauzvrat dobiva zvižduke i negodovanje publike.

“Moje je mišljenje da on uzrokuje mnogo tih reakcija radeći stvari koje ne bi trebao raditi”, kaže Luxemburgo pa dodaje:

“Uvrede koje dobiva nemaju veze s rasizmom. Rasizam na nogometnim terenima izgleda drugačije.”

Kako bi što bolje objasnio što misli o Viniciusu i tome da on prvi provocira, uzeo je za primjer Viniciusa te kapetana Reala i hrvatske reprezentacije Luku Modrića.

“Postoji onaj video u kojem mu suparnik ljubazno vraća loptu, a on je baca na travnjak. Suparnik je podiže i vraća mu je, a on je opet spušta na travu i izruguje mu se. U istom klubu je i Modrić. Suparnik mu stavlja loptu u ruke, a on je prihvaća”, podsjetio je Luxemburgo i dodao još jedan primjer zbog kojeg je Vinicius na udaru navijača:

“Netko ga udari, on se ustane i napadne tog igrača. Zamislite samo koliko je udaraca primio Pele, zamislite koliko ih je Zico pretrpio. Iritiraju ga udarci kao da se radi o kakvom progonu jer je crnac.”