Ancelotti: Moj stav je da je ovo bila izjednačena utakmica

Podijeli :

Manu Reino DeFodi Images via Guliver Image

Real Madrid večeras je doživio hladan tuš od Barcelone koja ih je razbila 4:0.

Nije navijačima Kraljeva bilo ugodno gledati kako Katalonci razbijaju njihovu momčad, a zadovoljan ne može biti ni Carlo Ancelotti, trener madridskog velikana koji je iznio svoje dojmove nakon utakmice na press konferenciji.

“Moj stav je da je ovo bila izjednačena utakmica. Imali smo neke prilike, igralo se jako intenzivno u prvom poluvremenu, mogli smo zabiti da smo bili malo precizniji. Mogli smo mi biti ti koji će povesti. Kad su zabili, odmah su zabili dva gola i isisali svu energiju iz nas. Imali su puno prostora jer smo mi riskirali u zadnjoj liniji, a oni su bili jako opasni iz kontranapada.

Bio sam zadovoljan s time kako smo igrali u prvom dijelu. Očito je sada da je ovo snažan udarac za nas. Moram zahvaliti navijačima koji su do kraja bili uz nas. Dobro smo se natjecali 60 minuta, a posljednjih 30 minuta moramo zaboraviti”, rekao je Talijan pa se osvrnuo na šest bodova zaostatka na ljestvici za Barcom.

“Sezona je jako duga, ne smijemo se sada ponašati kao da je sve gotovo. To nije dobro, a to ozbiljne ekipe ni ne rade. Radit ćemo na tome da budemo bolji pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti.”

Upitan je i je li mu ovo natježa noć kao treneru Reala.

“Ne bih rekao, ne žalim ni za čim. U prvom poluvremenu smo igrali jednako kao što smo igrali protiv Dortmunda. Imali smo dobre prilike. Ideja je bila da pritišćemo visoko i napadamo, to smo i radili 60 minuta. Ovaj trenutak je težak, ali uvijek je tako kad izguvite, posebno sad kad se to dogodilo nakon 42 utakmice bez poraza.”