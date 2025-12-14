Kovačević: Ovo je Dinamo kakav svi želimo, a nakon gola Slavena pitao sam se ‘je li moguće?’

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Dinamo je u 17. kolu SuperSport HNL-a slavio na gostovanju u Koprivnici protiv Slaven Belupa s uvjerljivih 5:2.

Domaćin je rano poveo golom Josipa Mitrovića već u drugoj minuti, no Dinamo je brzo preokrenuo. Miha Zajc zabio je u petoj minuti i u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, dok su Dion Drena Beljo i Ismael Bennacer pogađali u 24. i 35. minuti. Beljo je svoj drugi pogodak dodao u 58. minuti, a poraz Slavena ublažio je Igor Lepinjica u 75.

Mario Kovačević, trener Dinama, nakon utakmice dao je izjavu.

Uvjerljivo izdanje Dinama…

“Dinamo kakav svi želimo. Situacija je bila teška. Šokirali su nas u prvoj minuti.”

Što vam je proletjelo kroz glavu kod 1:0?

“Nisam negativno razmišljao. Je, pitao sam se “je li moguće”? Ali vidio sam na igračima da žele. Stvarno u zadnje vrijeme dobro igramo u SHNL-u, dok u Europi imamo malo problema. Bit će sve dobro, bitno je da smo se vratili na prvo mjesto, koje želimo zadržati do kraja jesenske sezone.”

Navijače je sigurno bilo strah nakon ranog prvog gola. No, to se nije dogodilo.

“Motiviralo nas je. Kakvi smo mi bili protiv Slavena, takav je Betis bio nažalost protiv nas. I tamo sam bio zadovoljan s dosta stvari. Vidjelo se na igračima da žele. Slaven je treći, nije bilo lagano zabiti mu pet golova. Veseli me igra moje momčadi.”

Izdvojio se dvostruki strijelac Beljo, koji je zadnji gol zabio 5. listopada.

“Nikome nije lako. U Dinamu smo, moramo to shvatiti. Hrabrimo jedni drugi. Dečki su predivni, daju sve od sebe, s njima nisam imao nikakvih problema. Znao sam da će Dionu golovi doći. Borio se i prije golova, ekipa ga je nagradila i zabio je dva gola.”

Lijepo su vas dočekali u Koprivnici.

“Koprivnica mi je drugi dom. Sretan sam ovdje bio kao igrač i trener. Postavili smo temelje kada su svi digli ruke od Slavena. Imaju odlične rezultate. Dinamo prvi, Slaven treći, neka ostane tako. Nitko sretniji od mene.”

Veliki dobitak su golovi Zajca i Bennacera, to su osmice koje trebaju ići u završnicu.

“Tako je. I prije utakmice imali smo najviše zabijenih i najmanje primljenih golova. Puno je negative. Danas je bilo dobro, nadam se da ćemo tako nastaviti.”

Slijedi Lokomotiva na Maksimiru.

“Ne možete se opustiti u SHNL-u. Uostalom, izgubili smo protiv Lokomotive prije devet kola. Nećemo imati Bakrara i Bennacera, koji idu u svoje reprezentacije za Afrički kup nacija. Cijenim Lokomotivu, nezgodna je, ali siguran sam da ćemo nastaviti ovako.”