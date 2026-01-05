Kovačević otpisao Pierre-Gabriela! Evo koji igrači idu na pripreme u Čatež

Dinamov trener Mario Kovačević u utorak će odraditi prvi trening s momčadi, nakon čega Modri odlaze na pripreme u Čatež, gdje će boraviti do 17. siječnja.
Popis Dinamovih igrača za pripreme:
Ivan Nevistić, Ivan Filipović, Danijel Zagorac, Bruno Goda, Gonzalo Villar, Luka Stojković, Miha Zajc, Dion Drena Beljo, Gabriel Vidović, Arber Hoxha, Marko Soldo, Niko Galešić, Sandro Kulenović, Robert Mudražija, Matteo Pérez Vinlöf, Cardoso Varela, Moris Valinčić, Scott McKenna, Josip Mišić, Kevin Theophile-Catherine, Fran Topić, Noa Mikić, Sergi Dominguez, Dejan Ljubičić, Leon Jakirović, Raul Torrente, Juan Cordoba, Branko Pavić, Anđelo Šutalo, Sven Šunta, Tai Žnuderl, Patrik Horvat i Krešimir Radoš.
