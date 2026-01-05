Kovačević otpisao Pierre-Gabriela! Evo koji igrači idu na pripreme u Čatež

Kako prenosi Germanijak, na pripreme putuju 33 igrača, a na popisu nema Ronaela Pierre-Gabriela te Dine Perića i mladog Morena Živkovića, koji bi trebao karijeru nastaviti u Vukovaru.

Među putnicima će se naći i 18-godišnji Krešimir Radoš, prošlosezonski najbolji strijelac kadetske momčadi s 32 gola u 30 utakmica, koji se ove sezone afirmirao kao veznjak i u kojeg se na Maksimiru polažu velike nade. Na pripreme će također i Juan Cordoba.