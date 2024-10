Kovačević: Bosec je ‘zbog Dialla’ zaradio potres mozga, Šibenik ćemo napasti

Podijeli :

Veljko Martinović i Ivica Čavka/HNK Hajduk Split

Slaven Belupo trenutno je posljednja momčad SuperSport HNL-a, a u petak mu u goste dolazi povratnik u ligu Šibenik koji trenutno ima čak šest bodova više od njega. Utakmicu je najavio trener Mario Kovačević.

Najdugovječniji prvoligaš, nakon Dinama, Hajduka, Rijeke i Osijeka, Slaven Belupo nalazi se u vrlo teškoj situaciji. Farmaceuti su nakon deset kola posljednji sa samo pet osvojenih bodova, a to je nastavak negativnog trenda iz prošle sezone u kojoj je samo Rudeš bio lošiji od njih.

Za Slaven je ovo utakmica biti ili ne biti, ali Kovačević u najavi nije bio tako dramatičan:

“Svaka utakmica je važna. Protiv Hajduka smo izgubili, iako mislim da s obzirom na način na koji smo otvorili taj susret nismo zaslužili izgubiti. Tako je to u nogometu, veselimo se što vrlo brzo imamo priliku za popravak, već sutra protiv Šibenika. Doma protiv svakog idemo na pobjedu. Igrački kadar je u boljem stanju, Agbekpornu se vraća nakon kartona, Crepulja će najvjerojatnije biti u ekipi, a i Butić je blizu povratka. Ostali dobro treniraju, Caimacov nažalost neće moći, ali znamo što nas očekuje. Šibenik je skupio 11 bodova, promijenili su trenera i sustav, protiv Osijeka su odlično krenuli, ali u drugom dijelu su pali i nažalost po njih izgubili. Nema skrivanja, igramo kod kuće i idemo po pobjedu.“

Puno polemika izazvao je start Ismaela Dialla na Antonia Boseca prije drugog pogotka Hajduka, a Kovačević je otkrio kakvo je stanje s njim:

“S Bosecom nije zezancija. Hematom na glavi je velik, imao je blagi potres mozga. Odradio je lagani trening, nadamo se da će konkurirati.“

Slaven će biti bez Mihaila Caimacova, a moguće je da krene s dva napadača:

“Imamo par rješenja. Možda krenemo s dva napadača, Caimacov će nam nedostajati, ali imamo kvalitetne igrače koji ga mogu nadomjestiti. Njima nedostaje Santini, ali oni prema naprijed imaju kvalitetne i brze igrače. Imat ćemo posla s njima, ali nadam se da ćemo to dobro odraditi.“

Pred trenera po dolasku u Koprivnicu nije postavljen konkretan cilj na tablici:

“Mi smo svjesni da moramo pobijediti svakog pri dnu ljestvice, a tek onda ćemo ganjati ove iznad. Nije ugodno kad si posljednji, sutra je prilika za osvajanjem bodova, ali nema ultimatuma oko određene pozicije. Ja vjerujem da vrijedimo više.“

Kovačević je još malo analizirao utakmicu protiv Hajduka:

“Analizirali smo utakmicu s Hajdukom. Ekipa takve kvalitete kažnjava svaku tvoju grešku, ali to je sada iza nas. Ne smiju nam se događati takve greške, Šibenik to isto može kazniti. Radimo na tome da popravimo ono loše, imamo kvalitetne igrače koji mogu to ispraviti. Moramo poraditi i na efikasnosti, u posljednje dvije utakmice nismo postigli pogodak i sutra ćemo ga tražiti od prve minute.“