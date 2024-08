Bivši stoper Hajduka strijelac u visokom porazu Zrinjskog u play-offu KL

Podijeli :

Herdi Pargo by Guliver

Mostarski Zrinjski izgubio je 3:0 od Vitorije Guimaraes na gostovanju u Portugalu u prvoj utakmici playoffa Konferencijske lige. Jedan od strijelaca za Portugalce bio je i Toni Borevković, inače proglašen jednim od najvećih promašaja zadnjih 10-ak godina u Hajduku.

Osim njega za Portugalce su zabili Joao Mendes i Ricardo Mangas. Prvaci Bosne i Hercegovine u Mostaru će drugog četvrtka imati priliku vratiti se u igru za prolazak u skupinu europskog natjecanja.

Portugalska momčad postavila se dominantno od početka utakmice, no nije uspjela zabiti u prvom dijelu. Gostujući golman Marko Marić imao je nekoliko dobrih obrana te je tako zadržao svoju momčad u igri. No u drugom poluvremenu do izražaja je došla kvaliteta domaćina.

Prvo poluvrijeme je završilo bez pogodaka, ali je Vitória već u prvoj minuti drugog dijela postigla pogodak za 1:0. Strijelac je bio Ricardo Mangas na asistenciju Tiaga Silve.