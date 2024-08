Bivši igrač Hajduka o debaklu protiv Slovaka: Za sve je kriv Naš Hajduk

Na Poljudu ih je porazila slovačka momčad Ružomberok, koja je prošle sezone završila šesta u svom domaćem prvenstvu. Ovo je novo razočaranje za splitski klub, koji već deset godina nije uspio izboriti plasman u europska natjecanja. Svoju reakciju na situaciju u klubu dao je bivši igrač Hajduka, Tonći Kukoč, koji je svoje mišljenje podijelio putem Facebooka:

“Hrvatski nogomet u Europi je samo Dinamo, jedini klub u HNL-u koji ima mentalitet da mora svaku utakmicu pobijediti. I to je ono što zadnjih 20 godina fali Hajduku, svaki put kada je bilo sve na kocki, mi smo izgubili utakmicu. Jučer realno Hajduk treba dati 3 gola u prvome poluvremenu i riješiti utakmicu, trener nije kriv što igrači ne mogu dati gol s dva metra.

Navijači koji su jučer htjeli ući u ložu, pa znaju da naš hajduk upravlja i vodi klub, pa nije se sam Gattuso potpisao, nije Kalinić sam sebe postavio za direktora, isto vrijedi i za besposličare iz nadzornog odbora, neka odu do Mostara, i vide kako se upravlja i vodi šampion kao Zrinjski, koji je s peteroduplo manjim budžetom igrao skupine konferencijske lige, i jučer su opet ušli u play-off.

Novac nije sve u nogometu, i to je dokazano puno puta do sada, ovi dole što vode klub nemaju nogometnu inteligenciju, 90 posto njih nikada nije igralo nogomet, i takvi vode klub. Prošle godine nikada lošiji Dinamo, izbaci Betis, ej Betis, a mi koji pretendiramo na naslov i skupinu konferencijske lige, ne možemo u dvije utakmice zabiti pogodak Slovacima.

Jučer jedan navijač mi kaže, jesi vidio 30.000 tisuća navijača na stadionu, pa koga boli ona stvar, gdje je igra, gdje su rezultati. Postalo je bitnije pisati prgava familija, vrime je, kakvo imamo navijanje, koliko članova imamo, a u zadnjih 15 godina, jedino tko je na nivou u Hajduka je PR služba.

Za sve ovo što se na sportskom planu događa Hajduku, kriv je naš hajduk. I to je svima jasno, kada netko to kaže, onda mu kažu da mrzi i ne želi dobro Hajduku. Udruga Naš Hajduk je priuštila svojim navijačima Dila Gori, Dundalk, Liberec, Gzira, Ružomberok, Tobol, Skonto, Shakhter Karagandy… u 10 godina. Ovo nije nikakav debakl, ovaj poraz je realno stanje kluba. Jedno je voliti Hajduk, ali to što ga voliš ne daje ti za pravo da ga možeš voditi, treba znanja i inteligencije, a to nemamo. Otkaz Valdasu je bila jedna od najvećih ako ne i najveća greška uprave u zadnjih nekoliko godina, igrali smo najbolji nogomet, a on ti nakon 9 godina čekanja donio trofej u Split, i nakon male krize, dobije otkaz.

Vidiš koja je to bolest da ljudi pale dres od Perišića, Split je bio zdrav i originalan grad sa svojim mentalitetom i ostao mi je u najljepšem sjećanju dok sam odrastao između 1995. i 2005., a onda su se spustila plemena iz zaleđa i nametnula svoju kulturu i mentalitet. Cirkus. Samo pogledaš tko nam vodi grad i sve je jasno.”