Kompany može odahnuti pred derbi, poznato je kada se vraća Harry Kane

Ralf Treese/DeFodi Images via Guliver

Trener minhenskog Bayerna Vincent Kompany rekao je da se Harry Kane vratio treninzima i da bi mogao biti u konkurenciji za utakmicu protiv Leipziga u Bundesligi.

Kane je ozlijedio tetivu 30. studenog u utakmici protiv Borussije Dortmund (1:1).

“Neću reći hoće li početi ili ne. Prvi trening je važan. Ako sve bude u redu, sigurno će igrati”, rekao je Kompany.

Bayern u petak u 20:30 dočekuje Leipzig u 15. kolu Bundeslige. Treninzima se vratio i Alphonso Davies, dok se Serge Gnabry i dalje oporavlja od ozljede koljena.

U Kaneovom odsustvu Bayern je eliminiran iz Kupa, porazom od branitelja naslova Bayera iz Leverkusena, a prvi poraz u prvenstvu pretrpio je prošlog vikenda od Mainza.

„Već smo rekli da ne možemo zamijeniti Harryja. On ima nevjerojatan osjećaj za to gdje treba biti u šesnaestercu. Također nam je puno pomogao i u obrani. On je jedan od najboljih igrača u šesnaestercu, tamo pravi razliku. Nema puno igrača koji to mogu“, naveo je trener Bayerna.

Kane je postigao 20 golova u 19 utakmica u svim natjecanjima za Bayern ove sezone.

Bundesligu pratite ekskluzivno na Sport Klubu.