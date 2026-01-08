Klub se zahvalio Srbinu na suradnji, on im odgovorio sočnom psovkom

Podijeli :

Prvak Tajlanda Buriram zahvalio je bivšem igraču Partizana Nemanji Nikoliću (33), a on je u komentarima odgovorio uvredljivom porukom: „Popuš*** mi k..ac“.

Buriram United objavio je oproštajnu objavu na društvenim mrežama za svog bivšeg napadača, uz riječi zahvalnosti za njegovu predanost i profesionalizam te želje za uspjeh u nastavku karijere, uz slogan “Jednom plavi, uvijek plavi“.

Međutim, to nije odgovaralo nogometašu. Nikolić, koji je ovog ljeta stigao u Buriram, ali zbog ograničenja za strance u ligi nije debitirao niti odigrao ni minute, odgovorio je u komentaru na Instagramu žestokom psovkom. Ta psovka može imati više značenja, a u ovom slučaju očito nije bila izraz zahvalnosti i poštovanja.

Klub je nakon nekog vremena obrisao komentar koji je skupio oko 2800 lajkova, no navijači su nastavili vrijeđati Buriram.

Nikolić je u Buriramu proveo samo dva i pol mjeseca prije nego što je raskinuo ugovor, nakon čega se vratio u Srbiju i trenirao s Čukaričkim, a sada se špekulira o njegovu prelasku u Budućnost iz Podgorice.

Prema Transfermarktu, Nikolić vrijedi 500 tisuća eura, a u karijeri je igrao i za Grbalj, Rostov, Spartak Suboticu, Aktobe, Vojvodinu, Al Raed i Tobol. U 107 utakmica za Partizan postigao je 25 golova i upisao 20 asistencija.