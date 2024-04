Karoglan: Mislio sam da je ostavka moralan čin, a s Perišićem ne trebamo ‘divljati’

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela/hajduk.hr

Nakon dva uzastopna poraza od Dinama na Poljudu u prvenstvu i Kupu, Hajduk ide u goste Rijeci na Rujevicu u nedjelju (19.30 sati).

Hajduk gostuje kod Rijeke u sklopu 29. kola HNL-a. Trener Splićana Mislav Karoglan najavio je Jadranski derbi.

“Smatrao sam da je ostavka moralan čin. Predsjednik smatra da svatko mora nositi svoju odgovornost. Momčad se može podignuti razgovorom, treningom i pozitivnim rezultatom. Imali smo dobar niz neporaženosti, ali i puno ozljeda, to te nitko ne pita. Livaja je out. On znači jako puno ovoj momčadi. Imali smo planove da rotiramo Livaju i Kalinića, ali nismo uspjeli. Marko je imao nekoliko ozljeda ove sezone. Dajaku, Melanjak, Žaper, Uremović… Svi su oni out.

Ali imamo dovoljan broj igrača. Perišića stavljamo po dogovoru s njim. Njegovo zdravlje je i interes hrvatske reprezentacije. Stavljamo ga u konzultaciji s doktorima. Ne treba tu divljati. Igrači imaju u sebi sposobnost da dobiju Rijeku. Treba nam se dogoditi neki klik, neki inat mora proraditi.

Bilo je trenutaka u sezoni kad smo mogli preokrenuti, ali nismo. Mogao bi nam se takav klik dogoditi u Rijeci, da preokrenemo sezonu. Imamo spoj mladosti i iskustva, siguran sam da će momci ostaviti sve na terenu”, rekao je Karoglan.

Komentirao je kakvu Rijeku očekuje.

“Mislim da će Rijeka agresivno ući prvih 20 minuta i moramo na to biti spremni. Rijeka ima intenzitet i brzinu, ali ne bih previše o njima. Uz dužno poštovanje, fokus je na nama i kako da se vratimo na optimalan nivo.

Kalik je bolje i u konkurenciji je za minute. Do kraja sezone će imati status kakav zaslužuje. Nikola Kalinić je trebao igrati zajedno s Livajom, dozirali smo ga, ali se ozlijedio. Sad se vratio i moramo ga koristiti. Ostali smo samo na njemu kao jedinoj špici. Pukštas je radoholičar, ne znam kakve su snimke izašle. On ima budućnost, ali i stvari na kojima treba raditi”, rekao je trener Hajduka.