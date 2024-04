Kane: Ako ne osvojimo Ligu prvaka, bit će to neuspješna sezona

Podijeli :

Bayern nije uspio doći do trofeja u Bundesligi i u njemačkom Kupu, ali zato je sve otvoreno u Ligi prvaka.

Bavarci su prošli tjedan u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka protiv Arsenala odigrali 2:2, a Harry Kane najavio je uzvrat na Allianz Areni.

„Još uvijek imamo priliku da ovu sezonu pretvorimo u sjajnu ako osvojimo Ligu prvaka“, rekao je Kane, a prenosi BBC.

„Naravno, sa klupske točke gledišta, to će biti propala sezona ako ove godine ne osvojimo ništa jer se očekuje da pobjeđujemo i osvajamo trofeje, ali sve što možemo učiniti je da pokušamo da sljedeće sezone preokrenemo stvari u našu korist.“

Bivši kapetan i najbolji igrač Tottenhama još uvijek nije osvojio trofej u karijeri, a prepreka u Ligi prvaka mu je dojučerašnji ljuti rival iz sjevernog Londona.

„Imao sam dosta povijesti sa Arsenalom, igrajući za Spurse, toliko godina u tom derbiju sjevernog Londona, očigledno je to bila najveća utakmica sezone svake godine, ali ovo je sad drugo poglavlje“, kaže engleski golgeter.

Poznato je i to da Kane svojevremeno kao dječak nije prošao probu u Arsenalu.

„Možda mi je to bilo u mislima, jer su me otpustili kad sam bio mali, uvijek sam imalo što dokazati, osjećam se kao tip igrača koji se tijekom cijele karijere dokazuje. Mislim da će me to uvijek pratiti.“

Harry Kane je kapetan Engleske i najbolji strijelac reprezentacije svih vremena, a već prve sezone u dresu Bayerna postigao je 39 golova u svim natjecanjima, 32 u Bundesligi gdje je uvjerljivo prvi strijelac.