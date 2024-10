Istrin napadač: Teško je kada ne igrate samo protiv igrača. Bjelica? Još sam vruće glave

Podijeli :

NK Istra

Istra i Dinamo odigrali su sjajnu i ratobornu utakmicu sinoć u Puli. Napadač Istre, Gruzijac Giorgi Gagua, komentirao je susret i izrazio nezadovoljstvo konačnim rezultatom. Podsjećamo, završilo je 2:2.

“Zaslužili smo pobjedu. Ne želim nikoga prozivati zašto nismo pobijedili, ali moji suigrači bili su sjajni. Dali smo više od sto posto. Pokazali smo da možemo igrati protiv svakoga, ali teško je kada se morate boriti protiv drugih igrača i još nekih ljudi. No, to je nogomet. Nastavit ćemo raditi i dokazati svoju vrijednost. Neke momčadi imaju kvalitetu, ali mi imamo i želju i volju igrati ovakve utakmice. U njima treba uživati, no postoje stvari koje to ponekad otežavaju.

Što se dogodilo na kraju… ne želim sada o tome previše govoriti jer sam još uvijek vruće glave. Naši su navijači bili sjajni, podržavali su nas svih 90 ili 100 minuta, koliko god je bilo potrebno. Oni su naš 12. igrač,” , izjavio je Gagua za klupsku stranicu.