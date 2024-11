Špehar za SK: Prolaz Hrvatske u četvrtfinale Lige nacija smatram uspjehom, cilj je ostvaren

Podijeli :

Hrvatska je u četvrtfinalu Lige nacija. Bod, koji joj je trebao za prolaz je ostvaren. Portugal je bio zadnji suparnik u ovoj kalendarskoj godini i može se reći da je ovaj meč zaključen na pozitivan način. Sada slijedi ždrijeb u kojem ćemo dobiti Francusku, Njemačku ili Španjolsku. Tko god bude, sigurno će biti spektakularno.

Robert Špehar je za Sport Klub analizirao susret na Poljudu. Dotaknuo se suparnika u četvrtfinalu, izostanka Cristiana Ronalda i oproštaja Lovre Kalinića.

Hrvatska se plasirala u četvrtfinale Lige nacija. Kako ste vidjeli sraz protiv Portugala, koji je završio podjelom bodova?

“Prvo, čestitam izborniku Daliću i Modriću te svima ostalima. Činjenica je da smo među osam najboljih u Ligi nacija, a mnoge reprezentacije mogu samo sanjati u našem okruženju. Držimo se na vrhu bez obzira na smjenu generacija, a igra je mogla biti bolja. Na kraju cilj je ostvaren i nakon ovoga znamo što možemo, a što ne možemo igrati. Prvo poluvrijeme nije bilo dobro s naše strane, a nakon Poljske sa četiri igrača u obrani ponovno smo pokušali vratiti na tri. Međutim, nije ispalo dobro pa smo na poluvremenu vratili četvoricu. Sučić je jako dobro ušao i bio puno bolji u drugom dijelu, ali Jakić je bio odličan i pokazao se kao pun pogodak. Portugal je došao oslabljen, ali prvih 45 minuta odigrao je fenomenalno. Mi smo se uspjeli sabrati i bili u prilici da postignemo gol za pobjedu, a isto tako Portugal je mogao otići na 2:1. Livaković je sjajno branio, a Gvardiol nas je zasluženo uspio održati na drugom mjestu. Treba se dobro odmoriti i pripremiti za četvrtfinale. Imamo dobru reprezentaciju i dobre igrače te puno prostora da bude bolje. Moj zaključak je da je ovo jako dobar uspjeh za nas.”

U drugom dijelu Lige nacija (od Poljske do Portugala) osvojili smo samo dva boda. Možemo li biti zadovoljni sa drugim mjestom i osam osvojenih bodova?

“Moramo biti zadovoljni, iako smo imali problema sa ozljedama i sa bočnim igračima. Igrače poput Baturine i Matanovića smo uveli te treba vremena da se uigraju. Sigurno se vidjelo da smo jako perspektivni i talentirani, a za sljedeća natjecanja ne bi trebali brinuti. Kada dođu utakmice na ispadanje, bit će potpuno drugačije jer svatko može dobiti svakoga. Portugal je bio bez pet najboljih igrača, a to je nogometna sila. Mi smo viceprvaci svijeta i puno toga smo ostvarili, ali moramo biti svjesni da drugi igraju nogomet i da je teško stalno biti u samom vrhu. Drugo mjesto iza Portugala nije neuspjeh, a Škotsku i Poljsku koje nisu za podcijeniti ostavili smo iza sebe. Ovaj prolaz u četvrtfinale smatram uspjehom.”

U četvrtfinalu čekaju nas Francuska, Njemačka ili Španjolska. Sa Francuzima i Španjolcima već smo igrali u Ligi nacija, a sa Nijemcima bio bi nam prvi put. Koga priželjkujete?

“Francuzi nam nikako ne leže, a Španjolci su tehnički jako potkovani. Kada bih birao, sve tri reprezentacije su teške. Iako, izabrao bih Njemačku koju smo znali pobijediti na prvenstvima. Prije Njemačka, nego Francuska i Španjolska.”

Portugal je bio bez Ronalda. Koliko se osjetio njegov izostanak?

“Znamo što Ronaldo znači. Ne samo kao igrač, nego kao najbolji uz Messija. On je kapetan te vođa i to je isto kao da Modrić ne igra. On nije samo golgeter, nego vođa reprezentacije. Osim Ronalda, nedostajali su Bruno Fernandes, Pedro Neto i Bernardo Silva. To je kao da smo izvadili Modrića i još tri najbolja igrača.”

Lovre Kalinić se oprostio od reprezentacije. Vaš komentar na oproštaj golmana Hajduka?

“Svaki reprezentativac, koji je ostavio broj utakmica iza sebe zaslužio je pažnju. Kalinić je odličan golman i pravi profesionalac, a u reprezentaciji ostavio je trag. Njegova odluka je fer i korektna s obzirom da ne brani u Hajduku pa da ne opterećuje reprezentaciju. Treba mu čestitati na svemu i zaželjeti puno uspjeha u daljnjoj karijeri.”