Nenad Gračan objavio popis nogometašica za utakmice protiv Sjeverne Irske

Jaroslav Ozana (CTK via AP Images)

Izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan objavio je u četvrtak popis igračica za prvi krug dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske na domaćem terenu i u gostima.

Ženska A reprezentacija nastavlja s kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2025. godine koje će se igrati u Švicarskoj. Hrvatska na domaćem terenu dočekuje Sjevernu Irsku 25. listopada u 19 sati u Varaždinu, dok uzvrat slijedi 29. listopada u Belfastu.

Izbornik Nenad Gračan uputio je 24 poziva i četiri pretpoziva, a reprezentacija će se okupiti 21.10. u Zagrebu.

“Očekuju nas vrlo zahtjevne utakmice protiv Sjeverne Irske. Cure su spremne za ove zahtjeve, a najvažnije od svega je, što gledam kao pozitivno, da su se odazvale. Najviše nam je drago da se Bošnjak oporavila i ponovno je pozvana u reprezentaciju. Dolazi i Maja Joščak koja dugo nije igrala i koja je mislila da se neće oporaviti tako skoro. Ali njezine igre, zalaganje i odgovornost dovele su do toga da joj pošaljemo poziv. Ona je to prihvatila i sigurno je to veliko ohrabrenje za sve cure koje su u reprezentaciji. Vjerujem da će Maja biti kakva je bila do sada i da će biti zdrava te da neće biti nekih problema. S ovom ekipom koju imamo možemo se nositi sa Sjevernom Irskom”, rekao je izbornik Gračan.

“Uvijek je čast igrati za reprezentaciju, koliko god floskularno zvučalo. Moj povratak je posebno vezan za ljubav prema nogometu i osjećaj privilegije i ponosa dok braniš boje svoje zemlje. Kontaktirao me stožer reprezentacije još prije dvije godine, ali povratak tad za mene nije bio opcija jer je iza mene bila teška ozljeda te nisam bila spremna za dodatan napor kao što su reprezentativne utakmice. Proteklu godinu sam ušla u dobar ritam, proglašena sam najboljom igračicom HNLŽ, ušla sam u povijest kao šesta asistentkinja u Ligi prvaka sveukupno, a izbornik je svjedočio klupskom prolasku u najboljih 28 ekipa Europe. Nije bila laka odluka s obzirom na moje godine i ozljede koje sam prošla, ali cijeli stručni stožer je bio iznimno uporan i došli smo do dogovora da se vratim. Dugo sam igrala za reprezentaciju i znam koliko je teško napraviti ovo što su cure do sada te se nadam da ću svojim povratkom pomoći ekipi u najvećem iskoraku u povijesti ženske reprezentacije, a to je plasman na Euro. Šanse za to nisu velike, ali sve dok postoje, treba vjerovati, jer to je nogomet. Zato ga svi i volimo jer je nebrojeno puta David pobijedio Golijata”, rekla je Maja Joščak.

Popis igračica za utakmice protiv Sjeverne Irske:

Vratarke: Doris Bačić (Napoli), Ana Filipović (Dinamo), Nika Radolović (Istra)

Braniči: Ana Jelenčić (Servette Geneve), Kristina Nevrkla (Osijek), Janja Čanjevac (Hajduk), Tea Vračević (SKN St. Polten), Maria Kunštek (Oud Heverlee Leuven), Lucia Orkić (Bergheim), Antonia Dulčić (Hajduk)

Veza: Izabela Lojna (Osijek), Ivana Slipčević (Ingolstadt), Helena Spajić (Dinamo), Petra Pezelj (SFK Sarajevo 2000), Maja Joščak (Osijek), Bianca Rose Galić (Central Coast Mariners), Tea Krznarić (SKN St. Polten), Anela Lubina (Osijek), Matea Bošnjak (Split)

Napad: Ivana Rudelić (Basel), Ana Maria Marković (Sporting Clube de Braga), Jelena Đorđić (Soccercoin USV Neulengbach), Petra Mikulica (Grasshopper Club Zurich), Karla Jedvaj (Blau-Weiss Linz)

Pretpozivi: Barbara Živković (Osijek), Ivana Kirilenko (Osijek), Antea Batarilo (Austria Wien), Nina Varga (Međimurje Čakovec).

Reprezentacija se okuplja 21. listopada u 13:00 sati u Zagrebu, nakon čega 25. listopada slijedi utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. protiv Sjeverne Irske u Varaždinu, potom uzvratni susret 29. listopada u Belfastu.