Livaković ove godine više neće zaigrati za Hrvatsku u Ligi nacija

Hrvatska će ove godine morati bez 'jedinice' Dominika Livakovića.

U susretu 4. kola Lige nacija Hrvatska je u Varšavi odigrala 3:3 protiv Poljske ostavši u igru za plasman u četvrtfinale. Hrvatska je od 76. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Dominik Livaković.

Livaković je izašao daleko od gola ispucavši loptu ispred Lewandowskog, ali je u nastavku nagazio na njegovu nogu što je španjolski sudac Alejandro Hernandez okarakterizirao kao crveni karton. Bila je to dvojbena odluka španjolskog suca, no nije bilo promjene.

S obzirom na to da je dobio direktan crveni karton, to znači da će imati najmanje dvije utakmice suspenzije. Postoji nada da će UEFA smanjiti navedenu kaznu, ali ona to radi samo u iznimnim situacijama.

To znači da će Livaković propustiti dvoboje sa Škotskom i Portugalom idućeg mjeseca, a zamijenit će ga jedan od trojice – Nediljko Labrović, Ivica Ivušić ili Dominik Kotarski.

Ako se Hrvatska plasira u četvrtfinale (u ožujku 2025.), Livaković će moći ponovo nastupiti u službenoj utakmici za Hrvatsku.

