U Dinamu su šokirani, spremaju tužbu protiv Šotičekovog oca!

Goran Mehkek CROPIX by Guliver

Priča o Marinu Šotičeku dobila je svoj nastavak.

Nakon izjava oca Marina Šotičeka, reagirao je Dinamo. U Dinamu su se odlučili pravno zaštiti i namjeravaju podići tužbu protiv Šotičekova oca zbog izjava koje je dao u medijima, donosi Gol.hr.

“Sad je Marin bio na razgovoru u Dinamu i ponudili su mu plaću od 10.000 eura mjesečno, načinom “uzmi ili ostavi”! A svi znamo kakve su iznose dobivali i dobivaju Dinamovi kadeti i juniori, o igračima prve momčadi ne treba ni govoriti. I Marin je to shvatio kao omalovažavanje i ponižavanje. Da su mu ponudili 20.000 eura mjesečno, istoga bi trenutka potpisao ugovor, iako bi i s tom plaćom opet bio najslabije plaćeni igrač u svlačionici! Ali, to nema veze, bila bi to pristojna plaća. Međutim, tih ponuđenih 10.000 eura mjesečno smiješan je iznos u kontekstu plaća Dinamovih igrača. Ne znam, mnogo mi toga nije jasno. Možda ga i nisu smjeli dovesti u Dinamo zbog nekih drugih stvari? To oni najbolje znaju…”, jedna je od izjava koju je dao mladićev otac.

Maksimirski izvori otkrivaju da su u klubu šokirani njegovim istupima i formulacijama. Tvrde da se jasno vidi pokušaj insinuacije o tobožnjim zakulisnim igrama u Dinamu i da će zbog toga zaštitu tražiti pred sudom.

U Maksimirskoj 128 tvrde da postoji pisani trag o ponudi koju su dali Šotičeku i da to mogu lako dokazati.