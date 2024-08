Tramezzani: Zadovoljan sam kako smo igrali, a idući tjedan dobivamo novog igrača

Podijeli :

Manuel Geisser via Guliver

Trener Istre Paolo Tramezzani bio je zadovoljan nakon domaćeg remija (1:1) protiv Hajduka u sklopzu 4. kola HNL-a.

“Igrali smo protiv jakog suparnika i zadovoljan sam kako je momčad reagirala. Imali smo ideju da imamo jednog igrača više u obrani “slobodnog” kako bismo omogućili Heisteru da sačuva energiju u igri prema naprijed. Duh mojih igrača bio je pravi, Majkić je odlično branio i to nije za nas novost”, rekao je Tramezzani.

Otkrio je i da će Istra idući tjedan dobiti novog igrača.

“Lawalov izlazak bio je hendikep za nas jer nam je jako važan igrač za strukturu igre. Tijekom idućeg tjedna, dojam je, dobit ćemo novog igrača koji će nam biti od velike koristi. Ne mogu reći je li to gotovo, to je stvar kluba, ali vidio sam ga, tip je “box to box”. Što se ozljede Lawala tiče, trebamo sačekati dva dana da bi se napravila dijagnostika. Osjetio je nešto u mišiću, sad treba vidjeti o čemu je riječ.”