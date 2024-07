Sportski direktor Dinama: Bit će još prinova, krila tražimo u inozemstvu

Podijeli :

Sportski direktor Marko Marić govorio je o ljetnom prijelaznom roku.

Marić nije htio o konkretnim imenima koja bi mogla doći na Maksimir.

“U jako smo dobroj poziciji, naš je prioritet bio Marko Pjaca. Momčad koju imamo po imenima je i kvaliteti najbolja u Hrvatskoj. Znate da nikad ne pričam o imenima, nikad neću komentirati pregovore, konkretne igrače. Iz respekta prema klubovima i njima samima. Ali, mislim da smo odradili dosad dobar prijelazni rok, idemo u Austriju s dva nova igrača, koje smo htjeli dovesti”, rekao je Marić pa dodao:

“Bit će još prinova, ali nećemo nigdje žuriti. Dovest ćemo samo igrače koji mogu pojačati naš roster. Ako pričamo o igračima izvana, to će biti oni koji odgovaraju profilu i koje ćemo teško naći na ovim prostorima. Možemo zaključiti da su to krila, jer genetski imamo mali problem s brzinom i moći, tako da ne razvijamo te igrače u dovoljnim količinama. To su igrači koje ćemo ciljati u idućih nekoliko tjedana.”