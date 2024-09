Osijek prekida posudbu? Evo kad planiraju Čavlinu vratiti Dinamu

Podijeli :

NK Lokomotiva

Nikola Čavlina ovog je ljeta iz Lokomotive prešao u Dinamo te odmah otišao na posudbu u Osijek.

Iako ga je Jose Boto zamislio kao jednog od ključnih igrača, Čavlina je u dosadašnjih osam nastupa primio 12 golova i započeo sezonu lošijom formom. U posljednjem ga je kolu na golu zamijenio Marko Malenica, a navijači su ga izviždali u nekoliko navrata nakon poraza.

Prema pisanju Glasa Slavonije, Čavlina će se u Osijeku zadržati do kraja polusezone, odnosno do ove zime. Navodno je klub htio posudbu prekinuti odmah, ali trenutno to nisu u mogućnosti učiniti obzirom da je prijelazni rok završio 5. rujna.

Osim lošijim igrama, golman je navijače razljutio i izjavama. Za Sportske novosti izjavio je kako on nije “neki klinac” da mu zvižde svaku utakmicu te da će odsad raditi po svojem, a zatim dodao i da mu ne odgovara način treniranja u Osijeku te da mu se zbog toga često događaju pogreške.