Lončarević za SK: Ne znam može li Gattuso voditi ovaj Hajduk!

“Ivan Perišić je jedan od apsolutno najjačih profesionalaca i naših proslavljenih reprezentativaca. Ne znam što je trebalo biti da ga se izbaci iz kadra, a netko iz Hajduka treba dati objašnjenje za njegov odlazak. Predaleko sam da bih se mogao upisati u komentiranje njihovim međusobnih odnosa, ali situacija nije dobra – počeo je Ilija Lončarević, poznati nogometni sztručnjak.

Hajduk kao i u završnici prošle sezone ne izgleda dobro.

“Kada bi se analitički i logički pogleda, došlo bi se do zaključka da vjerojatno nije ni mogao bolje jer se nije pojačao. Rakitić je tek došao i to bez priprema. Iako, Rakitić je glavni u igri Hajduka i sigurno će biti malo drugačije kada fizički bude maksimalno spreman pa će Hajduku donijeti ono što treba. Hajduk se u principu nije pojačao s obzirom da ova dva najznačajnija igrača nisu spremna do kraja te se nije pojačao u smislu da zadovolji navijače i publiku. Pogotovo na svom stadionu, a tu treba biti više nogometa i manje borbe. Nogometa, koji će publiku zadovoljiti u smislu organizacije igre i završnici. Hajduk to trenutačno nema. Ljudi moraju biti svjesni toga da će to biti velika borba i čak borba u smislu je li Gattuso trener, koji to zna napraviti i koji u glavi ima ovo što ja pričam. Nadam se da sam u pravu. Igrački kadar te forsiranje mladih i talentiranih igrača ne treba samo za borbu. Nadam se da me čitatelji mogu razumjeti.”

A onda je iskusni trener povukao paralelu s Maksimirom.

“Tu dolazimo do onoga što je Dinamo već davno osvojio i što nastavlja dalje. Treneru Dinama je puno lakše da nastavi ono što je već davno napravljeno, nego što je Hajdukovom bez obzira tko on bio. Hajduk ispred sebe opet ima težak posao i zadatak. Sada još uvijek ide jako teško.

Željko Sopić više nije trener Rijeke, a smjena se dogodila sasvim iznenadno. Kako gledate na to?

“To je teško komentirati kada ne znaš činjenice, ali one sigurno postoje. Može biti nešto dugotrajnije ili nešto što se dogodilo u trenutku, odnosno kao okidač za tako nešto. Meni je na neki način uvijek žao kada treneri odlaze na taj način. Mislim da je Sopić napravio odličan posao u Rijeci. Normalno da je teško jer treba ponoviti prošlu sezonu. Možda je samo nervoza između trenera i klupskih struktura dovela do smjene. Čuo sam i pročitao, ali ne znam prave razloge.”

Naši predstavnici imaju uzvrate trećeg pretkola europskih natjecanja (Rijeka igra sa Elfsborg u Europa ligi, a Hajduk i Osijek sastaju se sa Ružomberokom odnosno Zirom u Konferencijskoj ligi). S obzirom na rezultate u prvim utakmicama, svima će trebati pobjeda za prolaz dalje. Vaša prognoza?

“Puno više imam želja, nego što ću prognozirati. Ja bih htio da svi prođu. Nažalost, nijedna od naših momčadi nije naglasila svoju superiornost prema suparnicima. Pogotovo Hajduk, koji je trebao malo bolje naglasiti da je superiorniji. Mislim da će Osijeku i Rijeci biti teško jer su u gostima i tamo nije jednostavno dobiti. Isto tako mislim da Rijeka ima najteži posao, a Osijek malo lakši. Hajduk ne bi trebao imati problema.”