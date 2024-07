Jakirović: Ima li korone? Tko će to znati! Poslali smo ponudu za Cordobu

Podijeli :

AndresxGongora via Guliver Image

Trener Dinama Sergej Jakirović otkrio je dojmove nakon pobjede u prijateljskom susretu protiv makedonskog Vardara na Maksimiru (3:0).

Otkrio je kako je vidio utakmicu.

“Odigrali smo ozbiljnu utakmicu. Pristup je bio dobar, ali ima stvari koje mogu biti još bolje. Mogli smo zabiti još koji gol, testirali smo dvije momčadi i došli do svježine”, rekao je trener Dinama Sergej Jakirović.

Kako mu se svidio Mmaee, koji je odigrao prvu utakmicu u Dinamovom dresu?

“On zna što radi na terenu, iskusan je, igrao je na visokoj razini. Sve što smo gledali i raspitivali se o njemu, on je pokazao. Što će vrijeme odmicati bit će još bolji.”

Neki igrači nisu igrali zbog viroze. Sumnja se na koronavirus?

“Tko će to znati, temperatura, 37.5 do 38.5, u moje vrijeme je to uvijek bila viroza. Sad su bolje, osjećaju se malo malaksalo, za dan-dva bit će bolje. Nećemo forsirati protiv Šahtara, vidjet ćemo kako će se osjećati, ako je trebao biti taj problem, bolje da je sad nego kasnije. Protiv Šahtara u petak igrat će momčad potpomognuta juniorima, ostali će normalno trenirati, u subotu ćemo dati više minuta ostalima.”

Ima li novosti oko Juana Cordobe?

“Oprostio se od kluba, vidjet ćemo u kojem će smjeru krenuti. Dinamo je poslao ponudu, možda se nešto promijenilo sad tijekom utakmice, to ne znam.”