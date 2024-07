Dinamo otvara Maksimir za posjetitelje: ‘Imat će te priliku zaviriti u plave odaje…’

Dinamo je pozvao navijače da dođu razgledati njihov stadion.

“U želji da naš klub dodatno približimo navijačima, običnim gledateljima, građanima, ali i putnicima namjernicima, odlučili smo otvoriti vrata stadiona Maksimir svim zainteresiranim posjetiteljima.

“Od 9. do 17. srpnja na rasporedu je prva etapa projekta razgleda stadiona u kojem ćete imati priliku pogledati ga iznutra, zaviriti u plave odaje u kojima smo pripremali i proslavljali najveće uspjehe u povijesti kluba, podizali pehare, okusili sretnu stranu pobjeda, ali i sjetnu stranu nekih poraza… Moći ćete osjetiti dašak ambijenta iza zastora naše pozornice.

Dakako, sportska infrastruktura u Hrvatskoj gorući je problem našeg sporta, puna srca i iskreno vjerujemo da ćemo u dogledno vrijeme i u tom segmentu načiniti značajan korak naprijed i da će naš klub i grad Zagreb dobiti objekt kakav mu i dolikuje sukladno dojmljivim rezultatima, emocijama i brojnim slavnim generacijama koje su kreirale povijesni timeline našeg kluba.

Sve do tada vezani smo uz Maksimir ovakav kakav jest, vremešni objekt koji se svojom vanjštinom komotno može nasloniti na kampanju naziva ‘Football as it once was…’ Najbolje ga je, međutim, opisati uz parafrazu iz našega kultnog filma ‘Tko pjeva zlo ne misli’: ‘Nije puno vredan, ali vređati ga ne damo'”, navodi se.

Obilazak uključuje 12 stadionskih postaja od kojih je jedna početna i ujedno završna – Fan-shop, a više o tome pročitajte OVDJE.