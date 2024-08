Carević: Osam od 11 igrača mi je iz druge lige, moramo se i dalje privikavati

Podijeli :

HNK Šibenik

Povratnik u HNL, Šibenik, slavio je u prvoj utakmici 4. kola protiv Lokomotive 1:0 u Kranjčevićevoj.

Pogodak odluke zabio je Leonard Zuta u 22. minuti. Šibeniku je to treća pobjeda ove sezone. Razmišljanja je nakon susreta podijelio trener Šibenika Mario Carević.

“Odigrali smo dva različita poluvremena. U prvom smo bili zreli i taktički jako dobri, oduzeli smo Lokomotivi dubinu i međuprostor i bili smo opasni nakon izlazaka. Otvorili smo utakmicu prilikama Santinija, Božića i Majića, a poveli smo u pravom trenutku. Što se tiče drugog poluvremena, ne sviđa mi se što smo se povukli, to je malo i do podsvijesti igrača. Prerano smo išli čuvati rezultat, ali nešto se u cijeloj priči pitalo i Lokomotivu. Ona se digla kad smo se mi povukli, pa nam je onda bilo teško izaći”, rekao je Carević pa dodao:

“Veseli me mentalitet i karakter, kako se bacamo na glavu na svaku loptu. Dobro smo kontrolirali 16-erac, oni su imali jednu dobru šansu, ali to je Lokomotiva. Ponovit ću, mi smo tek ušli iz Prve NL u SHNL, osam od 11 igrača je iz druge lige, što znači da se i dalje moramo privikavati na ove zahtjeve, ali ipak je to lakše kada imaš devet bodova. Mi ćemo rasti, ali znam i da moramo patiti u ovakvoj utakmici jer je Lokomotiva moderna momčad koja ima brze i motorične igrače, a s njima nije lako ni trčati 90 minuta.”