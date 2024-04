Bulat: Nadam se da će derbi s Rijekom odlučiti titulu, a ja sam sam sebe ozlijedio

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Nešto više od mjesec dana Dinamo nije mogao računati na veznjaka Marka Bulata.

Bulat je zabio gol za potvrdu pobjede u Gorici (2:0). Otkrio je kako se ozlijedio i zašto ga nije bilo na terenu.

“Sam sam sebe ozlijedio na treningu! Noga mi se nekako zarotirala, propala u teren koji je bio mekan. Stradao je gležanj, počeo je naticati, srećom, s kosti je sve bilo u redu. Nije me bilo skoro mjesec i pol dana na travnjaku. Niti u treningu, niti u utakmicama. Hvala Bogu, sad sam se vratio, oporavak od ozljede se odužio. Duže nego se mislilo”, rekao je Bulat u intervjuu za Sportske novosti.

Mislio je igrati protiv Betisa, ali…

“Bez obzira na tablete, boljelo me i dalje. Nisam mogao igrati s takvom boli. Da vam budem iskren, mislio sam i igrati utakmicu s Betisom. Dobio sam injekcije, ali nisam nakon toga osjetio nogu, nije mi bilo ugodno. Kad noga utrne, nemate osjećaja, ne može se igrati. Ali, sad je sve u redu, vratio sam se na teren u prvenstvenoj pobjedi nad Hajdukom na Poljudu, dobio sam određenu minutažu i protiv Istre, a sad sam zabio i gol Gorici. Nije moglo bolje.”

VEZANE VIJESTI Ekskluzivno: ‘Fruka prati PSG, žele ga u Bundesligi i La Ligi, a Dinamo i Hajduk nisu realne opcije’ Evo što čeka Rijeku i Dinamo do kraja sezone

Kaže da je sjajna atmosfera u momčadi.

“Baš smo prava klapa. Dobro igramo, pobjeđujemo. Stvarno je sve dobro, svi se super osjećamo. U toj trci za titulom sve je na nama. Ne ovisimo ni o kome drugome. Ako pobijedimo u svim utakmicama do kraja prvenstva, osvajamo naslov prvaka, mi smo ti koji će na kraju slaviti.”

Nije očekivao tako jaku Rijeku.

“Moram biti iskren i kazati da nisam očekivao baš tako dobru Rijeku na proljeće. Gledam svaku utakmicu Riječana, kad igraju prije ili poslije nas. Stvarno im ide sve od noge, imaju izvrsne individualce. Gledam tu utakmicu protiv Istre 1961 u Puli… Tvrda je, čvrsta, malo im ide, malo im ne ide. Onda lopta dođe do Pjace, koji napravi dar-mar, lopta dođe do Fruka, Devetak ne izbije glavom s linije i ode u gol. Na kraju zabije i Goda i to je bilo to.”

O naslovu prvaka mogao bi odlučiti derbi između Rijeke i Dinama na Rujevici 5. svibnja?

“To je točno, vidim i ja. Nekako svi misle da će o prvaku odlučiti baš taj derbi. Ali, i Rijeka i mi imamo puno mina na putu prema naslovu prvaka. Ne dao Bog, ali možemo mi kiksati. Može i Rijeka. Stoga, ne znam baš hoće li ta utakmica odlučiti prvenstvo. Makar, osobno bih htio da baš taj derbi odluči o naslovu. Neka se vidi tko je bolji u međusobnom okršaju, tko bude bolji neka pobijedi i taj je onda zaslužio naslov prvaka! Vjerujem da ćemo ti biti – mi.”