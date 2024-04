Ekskluzivno: ‘Fruka prati PSG, žele ga u Bundesligi i La Ligi, a Dinamo i Hajduk nisu realne opcije’

Podijeli :

Mnogi igrači Rijeke ove su sezone "vruća roba". Tako i Toni Fruk za kojim, kako ćemo iz prve ruke doznati, vlada velik interes klubova iz inozemstva.

Toni Fruk (23) definitivno je jedan od hit igrača HNL-a ove sezone. Ne samo kao igrač Rijeke, koja neočekivano vodi u ligi te je u finalu Kupa, već i zato što je uvjerljivo najbolji asistent natjecanja. Čak su 15 puta njegova dodavanja pretvorena u golove. On ima više asistencija nego vodeći strijelac Ramon Mierez golova (12)!

Uglavnom, iako ga ugovor za Rijekom veže još tri godine, Fruk je po svemu sudeći na izlaznim vratima. Pravac – inozemstvo.

Jednom se već bio otisnuo izvan Lijepe naše, ali bilo je to davno. Kao šesnaestogodišnjak otišao je u belgijski Mouscron, pa kasnije u Fiorentinu, ali očito je bio premlad.

Sada je drukčije. Nogometaš rodom iz Našica u međuvremenu se vratio u Dubravu, u 2. HNL, pa otišao u Goricu i ove sezone stigao do Rijeke gdje igra najbolju sezonu karijere. Uz tih 15 asistencija, autor je i dvaju golova. Bez njega trener Željko Sopić teško može zamisliti početnih 11.

Čim vas službeno spomene Fabrizio Romano, znate da se vaša karijera razvija na pravi način. Ivan Rukavina (na naslovnoj slici s Frukom), agent Tonija Fruka, nasmijao se na tu našu konstataciju.

Dobro raspoložen, uz mobitel koji “gori” od poziva i poruka zainteresiranih klubova, odgovorio nam je na pitanje je li istina to što je Romano objavio, da je Fruk na meti “nekoliko europskih klubova”.

“Apsolutno je istina. Svima je jasno da postoji ozbiljan i velik interes. Iz Njemačke, Španjolske, Francuske, Engleske, Italije, Belgije, Portugala, Nizozemske, istočnih zemalja… O imenima klubova ne bih, ali zaista, s jako puno tržišta. Nemamo još ni jednu ponudu na stolu, ali ozbiljan interes je tu. S nekim sam klubovima otišao i dosta dalje u tim razgovorima.”

Postoje li, pak, neke lige kojima ste malo skloniji?

“Toni i ja zajedno smo složili skraćeni popis klubova za koje smatramo da su najpametnije opcije. Uvjeren sam da Toni u sebi ima top razinu i top klubove. Samo je pitanje pametnog izbora iduće destinacije koja otvara vrata klubova najviše svjetske razine. Naravno, samo vrhunske igre u tim klubovima bude interes najvećih.”

Kad smo kod pametnog izbora, hoće li prednost imati imena, odnosno veličina i renome kluba, ili projekt, drugim riječima garancija da će Fruk imati ozbiljnu ulogu u toj momčadi?

“Ako ti klub manjeg imena ponudi kvalitetan, razvojan projekt, onda ćeš ga izabrati. Zna se koji su to vodeći razvojni klubovi u Europi. Neki sudjeluju i u Ligi prvaka. Razvoj nam je tu najvažniji, kao i filozofija kluba. Želimo biti sigurni da će okruženje odgovarati njegovim kvalitetama. Najvažnije je da njemu bude dobro i da se u novom klubu ugodno osjeća. Novac tu nije glavni. Vjerujem da Toni već sad može odgovoriti zahtjevima na najvišoj razini, ali puno se toga mora poklopiti.”

U medije se probio i PSG kao jedan od zainteresiranih klubova, je li to istina?

“U kontaktu sam s jednim čovjekom iz Pariza. Rečeno mi je da prate Tonija, ali on je jedan od više igrača koje prate na toj poziciji. Međutim, sama činjenica da te ozbiljno prati PSG potvrđuje da si došao do visoke razine.”

Na spomen interesa iz Njemačke i razvojnih klubova, nekako na prvu odmah na pamet padne Leipzig. Je li i on zainteresiran?

“Nije zgodno o imenima. Ima klubova iz europskih natjecanja koji bi svakom igraču bili primamljiv izbor. Ono što mogu reći jest da iz Njemačke, uz Španjolsku, dolazi najviše zainteresiranih klubova.”

Jesu li Dinamo ili Hajduk opcija ili će tražena cijena za njih biti previsoka?

“Uz sav respekt Dinamu i Hajduku, nisam siguran da je Toniju takav međukorak potreban. Rijeka se na kraju krajeva bori za naslov i u finalu je Kupa. Nikad nećemo prekrižiti takvu opciju jer nikad ne znaš što ti život nosi, ali nije realno da Toni napravi transfer iz Rijeke u HNL. Inozemstvo je puno bliže.”

Iako vašem igraču ugovor istječe u ljeto 2027. godine, možemo li s obzirom na ogroman interes inozemnih klubova sa sigurnošću reći kako Fruk napušta Rijeku u sljedećem prijelaznom roku? Ili možda postoji opcija ostanka u Rijeci, uz podebljan ugovor?

“U nogometu ništa nije sigurno dok se ne potpiše”, oprezno će Rukavina.

“Garanciju i stopostotnu sigurnost ne mogu dati. Međutim, nitko ne skriva da je transfer cilj ako dođe ponuda koja će zadovoljiti i klub i igrača. Rijeka i jest klub koji funkcionira tako da razvija i plasira igrače na bogatija i veća tržišta. Transfer je cilj, ali ne pod svaku cijenu. Rijeka tu mora biti zadovoljna.”

Idemo malo o cijeni. Transfermarkt procjenjuje Fruka na 3.5 milijuna eura, što ga, uz Marca Pašalića i Nediljka Labrovića, čini najskupljim eksponatom riječke svlačionice. Pretpostavljamo da će iznos odštete biti i kudikamo viši od toga?

“Igrač vrijedi onoliko koliko se najviše ponudi za njega. Rijeka tu sigurno neće biti skromna jer znaju da imaju igrača koji doista ima mnoge tražene kvalitete na svjetskom tržištu. Uvjeren sam da će iznos biti osjetno iznad njegove trenutne procjene na Transfermarktu.”

Koliko iznad?

“Cijena više ne može pasti, ali se može u određenom postotku povećati ako Rijeka osvoji trofej ili dva. Tu je i A reprezentacija. Iako nije pozvan na zadnje okupljanje, bez želje da nešto guram na silu, Toni svojim prezentacijama na terenu i vrhunskom statistikom ima sve argumente biti u krugu kandidata za reprezentaciju. Strpljivi smo, neka nastavi s odličnim igrama i poziv će u nekom trenutku sigurno doći. To je čast koju nije lako zaslužiti u nogometnoj sili kakva je Hrvatska.”

Rekordan izlazni transfer Rijeke je onaj Andreja Kramarića u Leicester, procijenjen na devet milijuna eura. Može li ga Fruk oboriti?

“Reći ću ovako. Vjerujem da će iznos biti bliži tom rekordnom transferu nego Tonijevoj aktualnoj vrijednosti po Transfermarktu.”

Sada je ovo ipak neka drukčija pozicija iz koje će Fruk put inozemstva u odnosu na ono kad je bio u Belgiji i Italiji.

“Počeli smo surađivati kada je bio u Fiorentini. Bio je lockdown, a on je uz to imao i stanku zbog ozljede. Igrač bez sekunde seniorskog nogometa, možda pomalo i zaboravljen, ali to je bila surova stvarnost. Nije bilo lako dečku iz Firence, gdje je imao ugovor, doći u 2. HNL. Ali tu je pokazao inteligenciju i zdravu ‘glavu’. Pristao je doći u Dubravu. Vjerovao je u sebe i pokazali smo da je svaki korak bio ispravan.”

Rukavina će u razgovoru za Sport Klub zaključiti:

“Toni je strpljiv i razuman. Rijedak spoj vrhunskog talenta i vrhunski, kako to volim reći, centrirane ‘glave’. Njegova je najveća kvaliteta upravo zdravo razmišljanje i vrhunski karakter. Lako se dogovorimo, imamo međusobno povjerenje i to je ključ svega.”