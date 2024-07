Bočkaj se vratio na Maksimir pa se ozlijedio na treningu, propao mu je transfer

Podijeli :

Joaquin Corchero via Guliver Images

Prošlu sezonu Petar Bočkaj proveo je na posudbi u ciparskom prvoligašu Pafosu.

Po završetku sezone Bočkaj se vratio u Dinamo čiji je igrač i dalje, a trener Sergej Jakirović na njega ne računa te ga nije poveo na pripreme u Austriju.

Obzirom na to da je pod ugovorom s Dinamom, morao se pojaviti u Maksimiru i trenirati sam. A onda se ozlijedio na umjetnoj travi. Stradala mu je metatarzalna kost i pauzirat će šest do sedam tjedana, a bio je na korak do transfera u turski Gaziantep, doznaje Germanijak.