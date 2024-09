Bivši trener Barce: Livaji je nešto nedostajalo, Rakitić je sjajan igrač

Podijeli :

Španjolski trener Quique Setién, poznat po vođenju klubova poput Barcelone, pratio je uživo derbi između Dinama i Hajduka na Maksimiru. Nakon utakmice, komentirao je kvalitetu hrvatskog nogometa te spomenuo dva bivša igrača s kojima je surađivao – Ivana Rakitića, kojeg je trenirao u Barceloni 2020., i Marka Livaju, kojeg je vodio dok je bio trener Las Palmasa u sezoni 2016./17. Setién je ukazao na Livajine kvalitete i iskustvo koje je stekao kroz karijeru, naglašavajući njegovu ključnu ulogu u Hajdukovoj pobjedi.

“Sjećam se u svoje igračko vrijeme igrača s ovih prostora koji su bili izvanredni, u čijem sam nogometu uživao. Davor Šuker? Igrao sam protiv njega. Sjećam se jedne finte koju mi je napravio. Shvatio sam da je to neka druga razina”, rekao je Setien u razgovoru za Novu TV pa nastavio:

“Rakitić je za mene bio jako dobar igrač. Puno mi je pomogao jer osim što je fantastičan nogometaš i što je tip igrača koji su mi se uvijek sviđali, on je velika osoba. Radišan je, pošten i s jako puno kvaliteta. Razgovarali smo prije utakmice s Dinamom, a navečer sam mu poslao poruku s fotografijom sebe u njegovom dresu koji mi je dao. Stavio sam dres na sebe i spavao u njemu. Zaista krasan dečko, veliki nogometaš i sjajna osoba.”

Bogato iskustvo u španjolskoj La Ligi, gdje je kroz proteklih deset godina osim Barcelone bio trener Las Palmasa, Real Betisa i Villarreala, donijelo je Setienu i brojne susrete s Real Madridom i Lukom Modrićem.

“Uoči jedne utakmice sam imao intervjue i svi su me ispitivali za Cristiana Ronalda, a ja sam rekao: ‘Dobro, Cristiano je dobar, ali onaj koji se meni sviđa je Modrić’. I onda sam još malo pričao o njemu, a on me je sutradan, kad je utakmica završila, čekao sa svojim dresom”, prepričao je Setien i prisjetio se rada s Livajom i Alenom Halilovićem u Las Palmasu:

“Livaja nam je dao dobrih stvari, bio je dobar igrač, ali mu je nešto tada nedostajalo. Bio je potentan igrač, igrač kojeg sada vidimo. Nismo imali previše osobnog kontakta s njim jer nije znao jezik, ali je odradio dobre stvari. Halilović također, on je više poznavao španjolski. Izvanserijski je igrač u tehničkom smislu, donosio je dobre odluke na terenu, ali nedostajalo mu je kontinuiteta.”