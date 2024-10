‘Gvardiola ulovi nervoza kada igra za Hrvatsku, nije na nivou’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Joško Gvardiol prošlog je ljeta stigao u Manchester City u transferu vrijednom 90 milijuna eura te u redovima Građana dobrim nastupima opravdava visoku cijenu po kojoj je stigao.

Ipak, kritike na račun igre u reprezentaciji stigle su od Tomislava Ivkovića koji je na HTV-u komentirao igru nove obrane Hrvatske nakon slavlja 2:1 protiv Škotske.

“Duje Ćaleta-Car? U zadnjim utakmicama vidi se da se nešto promijenilo u njegovoj glavi i pristupu jer sad igra ozbiljan i jednostavan nogomet. Znači, ne komplicira. Uzme loptu, doda, skoči, zatvori, vrlo je živ. Vidiš ga u svakom momentu da je koncentriran i da pazi. Josip Šutalo na momente pad koncentracije, neke sitne greške, neloše.

Joško Gvardiol nije bio na nivou na kojem treba biti i to nije prvi put. Ja bih rekao čak tri utakmice gdje on olako shvati neke stvari, teži perfekciji. Jer jedno je igrati u Cityju na 25 metara, ali onda u reprezentaciji iz velike volje i htijenja da to bude super napravi nekoliko grešaka u pasu, pa ga onda ulovi nervoza“, rekao je bivši golman Dinama, Crvene Zvezde i reprezentacije Jugoslavije o igri tri stopera te nastavio:

“Gvardiol tu nije igrač kakav on je. On mora kada je u reprezentaciji pojednostavniti igru, mora biti efikasan, mora bolje zatvarati lijevog bočnog. On mora biti u svakom trenutku igrač koji će riješiti nešto.”