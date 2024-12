Guardiola nakon novog kiksa Cityja: ‘Napravili smo što smo napravili’

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Manchester City nastavlja s krizom, Građani nisu uspjeli pobijediti Everton u 18. kolu Premier lige.

Završilo je 1:1, Bernardo Silva je doveo Građane u vodstvo, ali Iliman Ndiaye je postavio konačnih 1:1. City je trenutačno osma momčad lige i ima jednu pobjedu u posljednjih 13 utakmica u svim natjecanjima. Pep Guardiola je ovako vidio današnji rezultat:

“Ako me pitate o današnjem nastupu, napravili smo što smo napravili. Kad igramo loše, kažem na presici tako i kažem da je protivnik bio bolji i da mi nismo dovoljno dobri. Ali danas nije bilo tako protiv vrhunske momčadi, jedne od najbolje po clean sheetovima. Imali smo puno šansi, ali igra se za pobjedu. Morate zabijati golove i ne primati ih, a mi smo to uvijek radili. Ovih prošlih mjesec i pol nismo u stanju to raditi”, rekao je Španjolac, pa nastavio:

“Prvo poluvrijeme je bilo briljantno, prvih 10 do 15 minuta drugog poluvremena isto. Do jedanaesterca je bilo stvarno dobro. Prvi put kad su napravili tranziciju, dali su gol. Na kraju smo mogli i izgubiti. Kad analizirate rezultat, naravno da nismo zadovoljni, ali učinak i ono što smo napravili, dečki su bili briljantni s obzirom na situaciju u kojoj smo. Ne zabijamo golove koji su nam potrebni.”