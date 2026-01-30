Grealish teško ozlijeđen propušta ostatak sezone, upitan i nastup na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

xSeanxRyanx via Guliver

Engleski reprezentativac i krilni igrač Evertona Jack Grealish propustit će ostatak sezone zbog slomljenog stopala, što ugrožava njegove nade za nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiko i Kanadi.

Grealish, koji je na posudbi iz Manchester Cityja, vjerojatno će morati na operaciju nakon što je zadobio prijelom u utqkmici između Evertona i Aston Ville (1-0) 18. siječnja.

“Mislimo da će vjerojatno trebati operaciju, ali to još nije u potpunosti potvrđeno, što će ga vjerojatno isključiti do kraja sezone”, rekao je danas novinarima trener Evertona David Moyes.

“To je stvarno razočaravajuće za igrača, za klub i za sve nas ovdje. On je tako važan dio momčadi, on je sjajna osobnost i veliko nam je bogatstvo. Dakle, jako će nam nedostajati”, dodao je Moyes.

Tridesetogodišnji Grealish zadnji je put igrao za Englesku protiv Finske u listopadu 2024., ali njegovi dobri nastupi učinili su ga ponovno zanimljivim izborom za englesku reprezentaciju.

Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja, a Engleska je u skupini L s Hrvatskom, Ganom i Panamom