Belgijski reprezentativac Trabzonspor zamijenio Lilleom

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Thomas Meunier, 32-godišnji belgijski obrambeni igrač, potpisao je dvogodišnji ugovor s Lilleom, službeno je objavio tijekom petka francuski prvoligaš.

Meunieru je to povratak u francuski nogomet budući je od 2016. do 2020. godine bio član Paris St. Germaina, s kojim je tri puta osvojio naslov prvaka Ligue 1. Nakon PSG-a Meunier je prešao u dortmundsku Borussiju gdje je bio sve do veljače ove godine. Tada je otišao u turski Trabzonspor gdje se zadržao tek nekoliko mjeseci.

„Sportski i obiteljski gledano dolazak u Lille je savršen izbor“, rekao je ovim povodom Meunier koji je bio član belgijske reprezentacije koja je 2018. godine osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu. Za reprezentaciju Belgije je odigrao 66 utakmica uz osam pogodaka.

Lille je prošle sezone osvojio četvrto mjesto u francuskom prvenstvu te je time osigurao nastup u Europskoj ligi.