Flick odbio Chelsea, karijeru ipak želi nastaviti negdje drugdje

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Njemački nogometni strateg Hansi Flick odbio je ponudu koju je dobio od engleskog premierligaša Chelseaja zbog želje da od iduće sezone naslijedi Xavija na trenerskom mjestu Barcelone.

U utorak se Chelsea i službeno razišao s Mauricijom Pochettinom, strategom koji je vodio momčad sa Stamford Bridgea tijekom sezone koja je upravo završena. Dvije strane potpisale su sporazumni raskid ugovora, a prva želja čelnika Chelseaja da preuzme momčad bio je 59-godišnji Nijemac Hansi Flick. Kako piše Mundo Deportivo, ali i dio britanskih medija, Flick je odbio Chelsea jer ima želju karijeru nastaviti u Barceloni.

Flick je od 2000. do 2005. godine vodio Hoffenheim. Potom je imao stanku sve do 2019. kada je preuzeo Bayern, dok je od 2021. do 2023. godine bio izbornik Njemačke.

Dio čelništva Barcelone doputovalo je tijekom srijede u London na pregovore s Flickom, a s obzirom da su obje strane očito voljne oko toga da međusobno surađuju idućih godina, lako je moguće da će Flick od Xavija i preuzeti aktualnog španjolskog doprvaka.