Englezi opleli po Gvardiolu: ‘Potpuno je izgubio glavu’

Iako je zabio važan gol i odigrao vrlo dobro prvo poluvrijeme, engleski su ga mediji oštro kritizirali zbog pogrešaka u nastavku. Zamjeraju mu lošu komunikaciju kod prvog gola gostiju te prekršaj za jedanaesterac, čime je, prema njihovim ocjenama, pokvario dojam iz prvih 45 minuta.

VIDEO / Joško Gvardiol zabio za City pa skrivio dva gola: Spasio ga Foden

GiveMeSport mu je dao ocjenu 6.5 i opisao nastup kao utakmicu “s dva lica”. Goal je bio puno stroži i dodijelio mu ocjenu četiri, uz napomenu da je Gvardiol svojom reakcijom “poništio sve dobro što je napravio kada je povisio vodstvo”. Manchester Evening News također mu je dao četvorku, uz komentar da je “potpuno izgubio glavu kod situacije koja je dovela do jedanaesterca”.

OneFootball mu je dao ocjenu pet te podsjetio da je zabio, ali i skrivio penal zbog nepromišljenog starta, uz zaključak da “ove sezone nije na svojoj razini” i da se “već dugo činilo kako bi jedna skupa pogreška mogla doći, a sada se dogodila”. Dodali su i da ga je Fodenov gol spasio od još težih reakcija.