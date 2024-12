Dinamu u zadnje vrijeme ne zabija: Može li Kulenović ponovno ‘eksplodirati’ protiv Celtica?

Podijeli :

xMICHALxFAJT,ZOSPORTU.SKx via Guliver

Nogometaši Dinama večeras od 18.45 sati igraju važnu, ako ne i ključnu utakmicu ove sezone u Ligi prvaka.

Na Maksimir dolazi škotski Celtic, a Plavima je imperativ pobjeda. U pet kola Lige prvaka skupili su sedam bodova, a ostale su još tri utakmice do kraja ligaške faze najelitnijeg europskog natjecanja. Po mnogim projekcijama deset bi bodova trebalo biti dovoljno za prolaz u play-off.

U posljednjih mjesec dana Dinamo je u velikoj golgeterskoj krizi. U zadnje četiri utakmice zabili su tek jedan gol i to – Slaven Belupu.

Znamo i da je Bruno Petković već neko vrijeme ozlijeđen pa je sve ‘palo na leđa’ Sandra Kulenovića koji se puno i troši. Od početka studenog Kulenović je odigrao sve minute osim zadnjih 20 protiv Šibenika i prvih sat vremena protiv Borussije Dortmund.

Kule nije zabio već 35 dana, iako je sjajno krenuo u sezonu. U prvih pet utakmica sezone zabio je sedam golova pa je onda upao u ‘sušu’ i od 24. kolovoza do 19. listopada nije zabio. No onda je u samo dva tjedna zabio šest golova u pet susreta, a zadnji golovi bili su mu protiv Šibenika i Slovana u Bratislavi kad je na oba gostovanja dao po dva gola i vodio Dinamo do pobjede. Od tada nije zabio, dakle u posljednjih pet utakmica Dinama.

Ove sezone Kulenović ima 14 golova u 23 utakmice. Može li se vratiti u golgetersku formu protiv Celtica?