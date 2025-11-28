Dinamova zaklada ‘Nema predaje’ organizira novi koncert u Lisinskom

Podijeli :

Foto: GNK Dinamo Zagreb

U nedjelju, 1. veljače 2026., u Velikoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, održat će se drugo izdanje glazbeno-donatorskog koncerta Dinamove zaklade Nema predaje: “Veliko purgersko srce”.

Riječ je o jedinstvenoj manifestaciji koja spaja glazbu, zagrepčanstvo, dinamovštinu i humanitarni rad, pretvarajući ljubav prema Gradu, Klubu i Domovini u konkretnu pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Na prvom izdanju, održanom 27. siječnja 2025., pred gotovo 1800 ljudi, Lisinski je ‘disao kao jedno’. Pjevalo se, pljeskalo, skandiralo, ali i plakalo uz velikane zagrebačke i hrvatske glazbene scene.

Na drugom izdanju očekuje nas jednako snažan glazbeni program i prava zagrebačko-dinamovska atmosfera, kakvu ne možete doživjeti nigdje drugdje.

Popis izvođača: Ante Gelo, Matija Cvek, Zdenka Kovačićek, Neki to vole vruće, Boris Novković, Jurica Pađen i Aerodrom, Robert Mareković, Juci i ZZD Crew, Corto, Zagrebački anđeli, ZET puhački orkestar, Nika Pastuović, Korina Rogić, Hadži i Vergl, Tomo Kukić.

Tijekom večeri bit će predstavljene i vrijedne donacije Dinamove zaklade Nema predaje, a sav prihod od koncerta bit će doniran najranjivijim skupinama našeg društva ili transparentno usmjeren u nove humanitarne projekte Zaklade.

Više informacija pročitajte OVDJE.