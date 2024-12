‘Dinamo je prosječna HNL momčad bez Petkovića, Mišića i Ademija’

Podijeli :

Dinamo se nalazi u krizi rezultata, a dokaz tome je novi poraz od Lokomotive.

Ovo je bila ukupno sedma uzastopna utakmica bez pobjede (upisana su četiri remija i tri poraza uključujući oba natjecanja, odnosno HNL i Ligu prvaka). Ta kriza traje malo duže, odnosno nešto više od mjesec dana. Do kraja jesenske polusezone ostao je samo sraz protiv Varaždina i pobjeda bi barem prekinula ovaj negativan niz u kojem se momčad iz Maksimira trenutačno nalazi.

Marko Lozo je za Sportklub komentirao novo razočaranje Dinama. Dotaknuo se Nenada Bjelice i njegovog stručnog stožera te Jadranskog derbija u kojem Hajduk ili Rijeka imaju priliku otići na devet bodova prednosti.

Vaš komentar na novi posrtaj Dinama i nastavak rezultatske krize, koja je počela još 9. studenoga?

“Ne znam kada se u povijesti dogodilo da je Dinamo pet utakmica u nizu bez pobjede u HNL-u. Stvarno je neshvatljivo da u Europi odigra dobro i zrelo, a u HNL-u je loš. Mislim da su Bjelica i njegov stručni stožer u konfuznoj situaciji. Ne shvaćaju što bi trebalo napraviti da bi bili natjecateljski raspoloženi u prvenstvu. To su stvarno velike oscilacije bez obzira na izostanke. Bez Ademija, Mišića i Petkovića ne može se napraviti rezultat. Kada se osvrneš na prošlu sezonu, isto je bila kriza u igri i Dinamo se probudio onog trenutka kada je Petković riješio utakmice. Očigledno je da Petković nosi pola momčadi Dinama i on donosi prevagu unutar HNL-a te rezultatima općenito. Za Baturinu, Kačavendu, Kulenovića i Stojkovića ovo je bila prilika da se nametnu te pokažu koliko su dobri i kvalitetni za Dinamo. Međutim, očito je da je Dinamo prosječna momčad HNL-a bez Ademija, Mišića i Petkovića ili je igranje dvije utakmice tjedno preveliko opterećenje. Meni je apsurdno i neshvatljivo pričati o tome, ali stalno se povlači kako je to problem. Ako se radi o igračima od 20 milijuna eura, u HNL-u moraju dati puno više i doprinijeti momčadi za bolji rezultat bez obzira na Ligu prvaka.”

Onaj tko slavi u Jadranskom derbiju pobjeći će Dinamu na devet bodova razlike.

“Tako je, iako ima još jedno kolo. S obzirom u kakvoj formi je Dinamo, može se dogoditi 12. Sutrašnja utakmica najbliža je nekom neriješenom rezultatu. Hajduk je u Gorici pokazao da nema odlučnost, hrabrost i gard igre, kojim će izdominirati da pobijedi utakmicu odnosno protivnika koji je puno bolji i konkretniji. Međutim, protiv Rijeke očekuje se nešto bolja igra ili bar povoljan rezultat. Protiv Osijeka, Dinama i Gorice nije bilo nešto sjajno što se igre tiče. Ne očekujem da će biti dobra igra, ali navijači Hajduka mogu očekivati barem bolji rezultat.”

Može li Bjelica izvući ovo, odnosno da ostane trener Dinama ili je ipak vrijeme za njegovu smjenu?

“Ne mogu pričati o tome jer sportski sektor Dinama donosi odluku. Po meni, suludo je mijenjati trenera kao na traci. Međutim, tu se stalno priča o nekakvim zimskim pripremama i čini mi se da Dinamo ima samo dva ili tri tjedna za to. To nije nešto previše vremena da bi se uigrala momčad i dovela pet igrača. Najlakše je sada reći kako dolazi pauza pa će se dovesti pet igrača. To u nogometu ne prolazi. Kada si u ovakvim situacijama, onda uzimaš sve. Iako imaš dobar skauting, možeš biti u takvoj krizi da posumnjaš u sve svoje odluke. Neće biti jednostavno, ali nema vremena da se nešto posebno napravi.”

Po vama, tko je kriv za rezultate Dinama u zadnje vrijeme?

“Dinamo je upao u nekakvu crnu seriju. Kada je prošle godine Jakirović bio trener, uspio je dignuti momčad nakon poraza od Ballkanija. Po meni, mislim da će se Dinamo odlučiti na identičan put sa Bjelicom. Pokušat će izvući ekipu iz krize, koja je ista kao prošle godine. Teško je tražiti individualnog krivca, a tu je više faktor nesreće, ozljeda i svega ostalog. To je neki kolektivni skup svega što se nakupilo i tu treba tražiti krivca, a ne individualno.”