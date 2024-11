Dinamo izašao iz krize uvjerljivom pobjedom u Šibeniku, zabio i ‘zaboravljeni’ napadač!

Podijeli :

xxDamirxKrajacx by Guliver

Nogometaši Dinama vratili su se na pobjednički kolosijek.

U prvom susretu 12. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na Šubićevcu pobijedio Šibenik sa 4-0 upisavši prvu ligašku pobjedu u zadnja tri kola, dok je Šibenik produžio niz bez slavlja na već osam kola.

Šibenik i Dinamo otvorili su 12. kolo HNL-a utakmicom na Šubićevcu, a “Modri” su slavili s uvjerljivih 4-0.

Golove za aktualnog hrvatskog prvaka zabili su Petar Sučić (11), Sandro Kulenović (45+1-11m, 49) i Nathanael Mbuku (85).

Dinamo je u Šibenik stigao bez pobjede u zadnja dva ligaška kola i imperativom osvajanja tri boda. Nenad Bjelica nije mogao računati na sve svoje udarne igle. Zbog ozljede su izostali Ivan Nevistić, Ronael Pierre-Gabriel, te Bruno Petković, dok Josip Mišić nije igrao zbog žutih kartona. Martina Baturine je zbog udarca u list ostao na klupi i nije ulazio u igru.

S druge strane Šibenik je nakon dobrog otvaranja sezone posustao i u zadnjih sedam kola osvojio je tek tri boda. Posljednju pobjedu Šibenik je ostvario 23. kolovoza protiv Lokomotive. Marija Carevića na klupi je zamijenio Marko Kartelo koji je u prvoj utakmici odigrao 2-2 protiv Slaven Belupa u Koprivnici.

Dodajmo kako je domaća navijačka skupina, Funcuti, bojkotirala utakmicu zbog odigravanja susreta na blagdan Svih svetih.

Dinamo je poveo već u 11. minuti utakmice. Pjaca je lijepo prošao po lijevoj strani gurnuvši loptu do Ademija koji je ubacio u sredinu, obrana Šibenik je očistila, ravno do Sučića koji je s dvadesetak metara sjajno pogodio za vodstvo Zagrepčana. VAR soba kratko je provjeravala situaciju, no sudac Zdenko Lovrić na kraju je potvrdio pogodak.

Novu izglednu priliku gosti su imali u 33 minuti nakon što je Ademi povuka kontru i lijepo uposlio Pjacu na lijevoj strani, no Dinamov igrač je loše reagirao.

U sudačkoj nadokandi Dinamo je povećao prednosti golom Sandra Kulenovića iz kaznenog prostora. Santini je nespretno vratio za Morrisona, a branič Šibenika u namjeri da iskontrolira loptu, udario je Ademija. Sudac Lovrić nije dvojio i odmah je pokazao na bijelu točku s koje je Kulenović sigurno zabio.

Jedina ozbiljnija situacija pred Dinamovim vratima u prvom dijelu je bila u 18. minuti kada je Žuta iz prekida ubacio s poludistance, a Morrison je skočio i glavom uputio udarac. Igrači Šibenika tražili su igranje rukom i kazneni udarac, no sudac je samo odmahnuo rukom.

Dinamo je sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio u 49. minuti. Rog je presjekao Morrisnovo loše dodavanje, gurnuo loptu do Lukasa Kačavende, koji je sjajno asistirao Kulenoviću, a ovaj pogodio u rašlje za 3-0.

Končnih 4-0 postavio je Mbuku u 85. minuti postigavši prvijenac u “plavom” dresu nakon još jedne Kačavendine asistencije.

Dinamo je ovom pobjedom barem privremeno preuzeo drugo mjesto sa 23 boda, četiri manje od vodećeg Hajduka koji u nedjelju gostuje kod Varaždina. Rijeka na trećem mjestu ima 21 bod i susret manje.

Šibenik je pao na sedmu poziciju sa 12 bodova.