‘Derbi’ na praznom Poljudu i debi Jure Ivankovića: Evo sastava Hajduka i Osijeka

Ivan Peric / CROPIX via Guliver Images

Hajduk je donedavno bio jedan od konkurenata za naslov, a sad je trećeplasirana momčad prvenstva, koja je nedavno smijenila trenera i predsjednika. Na praznom Poljudu nadat će se prekidu niza u derbiju kola protiv petoplasiranog Osijeka. Derbi je to imenom, ali stanjima dviju momčadi trenutno sigurno nije.

Hajduk će protiv Osijeka voditi i treći trener ove sezone nakon što su smijenjeni Leko i Karoglan. Debitirat će pomoćnik potonjeg, Jure Ivanković koji je utakmicu najavio ovako:

“Hajduk će u utakmici s Osijekom biti bez Ivana Lučića i Lovre Kalinića. Branit će od prve minute 19-godišnji Borna Buljan. Zvonimir Šarlija, Marko Livaja, Ferro i Dario Melnjak neće igrati, dok je Filip Uremović u dobrom stanju. Prostora će biti za mlađe igrače, da skupljaju iskustvo sada kada nije rezultatski imperativ. Moramo pokušati stabilizirati momčad, izgurati sezonu na najbolji mogući način, ne rasprodavati ugled”, rekao je u najavi utakmice novi Hajdukov trener Jure Ivanković.

“Ivan Perišić je izuzetno motiviran na treninzima, ta njegova posvećenost i strast su ga dovele do toga što je postao. On je na raspolaganju do kraja sezone, imat će minutažu u svim utakmicama. Igrači poput Marka Livaje i Perišića dobro se odnose prema meni, ali i prema svakom treneru. Oni su profesionalci, s takvim igračima imate najmanje problema. Znaju cijeniti trud trenera. Čast, zadovoljstvo, ali i odgovornost je raditi s takvim igračima”.

Evo nam i sastava obje momčadi.

Hajduk- Buljan – Moufi, Uremović, Prpić, Hrgović – Sigur, Krovinović, Pukštas, Kleinheisler, Brekalo – Trajkovski.

Osijek- Kolić – Guedes, Duarte, Mhtrčjan, Jurišić – Nejašmić, Bralić, Pušić- Bukvić, Mierez, Matković.