Debitirao je u HNL-u sa 16, igrao u Poljskoj, a sad briljira u Varaždinu: ‘Lijepo je biti u gornjem dijelu tablice’

NK Varaždin

Varaždin je pravo osvježenje ove sezone, nakon odigrane gotovo trećine prvenstva nalazi se u prvih pet ekipa.

Čvrsta obrana svakako je forte kluba iz baroknog grada, s obzirom da imaju treću najbolju obranu u ligi sa samo sedam primljenih golova nakon 11 odigranih utakmica u HNL-u. Manje su primila samo dva kluba: Rijeka (4) te Hajduk (6) koji će Varaždin ugostiti u sutrašnjoj utakmici od 17:30 sati.

Svakako u varaždinskoj obrani jedan od onih koji najviše doprinosi je i 23-godišnji Ivan Nekić, mladić koji se prošlo ljeto iz poljske druge lige vratio na hrvatske travnjake s obzirom da je u elitnom rangu hrvatskog nogometa igrao za zaprešićki Inter. U razgovoru za Sport Klub, nogometaš koji dolazi iz Podgradine (mjesto u općini Posedarje) osvrnuo se na odličan početak sezone za Varaždin te najavio utakmicu s gostima iz Splita.

U Varaždinu se u nedjelju očekuje prava nogometna fešta, bit će mnoštvo ljudi, vjerujem da će biti užitak igrati pred toliko ljudi?

“Tako je, stadion je rasprodan, očekujemo sjajnu atmosferu, nešto slično kao i prošle godine kad je sve bilo rasprodano. Čast nam je da možemo igrati pred punim stadionom i vjerujem u jednu dobru utakmicu.”

Ove sezone Varaždin ima stvarno dobru obranu, teško vas je probiti. U čemu je tajna? Mora da je i tu vaš doprinos s obzirom da ste jedan od najboljih stopera ove sezone u ligi, sudeći po brojkama.

“Nema tu neke velike tajne, mislim da je najvažnija disciplina koju smo stekli kroz godinu dana s trenerom Šafarićem. Cijela ekipa se brani, ne možemo izdvajati pojedince. Naravno, kad obrana ne prima golove prvi su tu vratar i uža obrana koji kupe sve pohvale, ali bez obrambenog zadatka naših napadača i pogotovo veznjaka teško da bi imali ovako malo primljenih golova i ovako dobar rezultat.”

Četvrto mjesto nakon odigranih 11 kola, jeste li se nadali ovako dobrom startu?

“Iskreno, ulaskom u sezonu nikad ne možeš znati što očekivati. Čekali smo s nestrpljenjem prvo kolo i kad smo vidjeli da smo nadigrali Goricu u gostima gdje smo ostali kratki za tri boda, tu smo već osjetili neku krv i svakom sljedećom utakmicom smo sve više vjerovali u sebe. Naravno, tu su četiri ekipe koje su uvijek u vrhu, a ako mi nastavimo ovako do kraja, nešto će se i nas vjerojatno pitati. Lijepo je kad igraš nešto za gore, a ne kad se grčevito boriš i nadam se da ćemo tako nastaviti.”

Kako protiv Hajduka u nedjelju, je li vam trener Šafarić dao neke smjernice, na koga treba pripaziti najviše?

“Hajduk je trenutno najbolja ekipa u ligi, rezultati to pokazuju. Igrali smo s njima kad su bili malo uzdrmani nakon ispadanja od Ružomberoka u Europi. Pripremamo se kao i za svaku utakmicu, analizirali ih jesmo, znamo njihove mane, kao i vrline. Znamo i tko su im ključni igrači, to ne treba posebno naglašavati, Livaja i Rakitić, na koje treba pripaziti.”

Da se malo dotaknemo tvog nogometnog puta, kako je dečko iz Podgradine završio u zaprešićkom Interu?

“U Interu sam završio preko Rijeke, odnosno do kadeta sam igrao u Zadru, u kadetima sam bio u Rijeci. Nakon dvije sezone u kadetima sam se odlučio na dolazak u zaprešićki Inter koji je u tom trenutku, s obzirom da sam bio u mladoj reprezentaciji, nekako je možda bilo čudno rješenje, ali sam išao direktno iz kadeta u prvu ekipu. To se pokazalo kao dobar potez zato što nisam previše igrao, ali sam debitirao sa 16 godina u HNL-u te sam ostale utakmice igrao za juniore i kad je trebalo pokrpati, igrao bih. Veliko iskustvo, tako mlad s prvom ekipom, s puno igrača sam dijelio svlačionicu i od svakog sam nešto naučio. Dok nismo ispali u drugu ligu tek sam onda odigrao dvije sezone u komadu i zapravo te sezone su mi bile najvažnije u seniorskom odrastanju.”

Usporedba poljske i hrvatske nogometne lige, igrao si za Sandecju Nowy Sącz pretprošle sezone 16 utakmica i imao zapažene nastupe, kako je onda došlo do suradnje s Varaždinom prošlo ljeto?

“Poljska druga liga je jako teška, fizički zahtjevna, malo igre protiv fizički defenzivnih i discipliniranih ekipa. Jedno veliko iskustvo, jedan drugačiji stil nogometa gdje također naučiš puno. Nakon nekih godinu dana, već sam imao kontakt s Varaždinom i prije odlaska u Poljsku, ponovno smo se čuli i nisam puno dvojio oko odluke.”

Čini se da si zadovoljan u Varaždinu, ali nikako da padne taj prvijenac. Možda je u nedjelju šansa?

“Prezadovoljan sam ovdje, zadovoljan sam bio i dok nisam igrao sve utakmice, a pogotovo sada kada imamo dobre rezultate i dobru atmosferu. Grad, prijatelji, suigrači, sve je na mjestu. Prvijenac? Ako treba to biti ovu utakmicu protiv Hajduka, neka budem ja, ali ja bi potpisao odmah da bilo tko drugi da zabije gol. Ako to netko drugi mora biti, neka i bude, ako budem ja, još bolje.”

Koga ti je najteže čuvati u HNL-u, s kime si imao najviše problema?

“Neću biti puno pametan ako kažem da su to Livaja i Petković, ali i Mierez koji je otišao i s kojima sam bio u direktnom ‘sukobu’ i stalno u nekim duelima.”

Kako vidiš Hajduk i Dinamo i ove sezone, tko bi na kraju mogao biti prvak?

“S obzirom kako je počela sezona i kako je ista najavljena, vidimo malo drugačije stanje na tablici. Sigurno da to nije ni blizu gotovog i dovršenog posla za Hajduk, a Dinamo nema što drugo nego ih kao i prošle sezone probati stići. Hajduk na neki način ima prvu sezonu iza sebe da vidi što nije bilo dobro i da pokuša ove godine zadržati tu prednost.”

Dokle Varaždin može dogurati ove sezone, kakve su ambicije?

“Iskreno, nismo na početku sezone spominjali ostanak u ligi jer smo odmah nekako vjerovali u njega. Kako sezona odmiče, možda je prerano govoriti, pa nećemo još ništa najavljivati. Idemo nastaviti pokazivati ovakve igre kao i do sada i skupljati bodove pa ćemo na proljeće vidjeti na kojoj smo poziciji i što možemo hvatati.”

Što Ivan radi u slobodno vrijeme, samo nogomet dan-noć ili ima nešto što ga opušta?

“Pogledam osim nogometa i košarku, popijem kavu s prijateljima, poslušam neki sportski podcast ili s nekim drugim temama. Volim pogledati i neku seriju, nešto i skuhati…”

Simpatiziraš li nekog europskog velikana i imaš li nogometnog uzora?

“Nisam nešto pretjerano zagrižen za nikoga, ali ako moram izdvojiti neki klub onda bi to bio Real Madrid kroz djetinjstvo. Nemam nekog uzora na kojem sam odrastao i nekako ga idolizirao, ali ako bi nekoga morao izdvojiti onda bi to bio Sergio Ramos koji je veličina za sebe, i ne samo neke igračke sposobnosti, nego i liderstvo koje je on pokazivao te u najbitnijim utakmicama postizao važne golove.”

I za kraj, je li Vinicius zakinut za Zlatnu loptu ili je ipak Rodri zasluženo uzeo?

“Za Zlatnu loptu ne bi pogriješili ni da su odabrali Viniciusa. Drago mi je da jedan igrač kao Rodri koji ne sudjeluje toliko u golovima koliko u kreaciji igre i razbijanju same dobije takvu nagradu, pa možda nešto slično jednom dobije i neki branič.”