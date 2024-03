Dalić: Nitko se nije bunio što idemo u Egipat, hvala im na tome

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić otkrio je razmišljanja nakon osvajanja ACUD kupa u Egiptu. Hrvatska je svladala Egipat 4:2.

“Dobra utakmica, pobjeda, 80 tisuća ljudi, čast je da smo imali priliku nakon 12 godina doći tu. Rekli smo da je ovo teambuilding, mi smo ga napravili, ali znači nam i pobjeda. Krenuli smo malo lošije u utakmicu, nakon prekida primimo gol, ali smo bili bolji u nastavku, a drugo poluvrijeme možda malo slabije, ali iskoristili smo svoje šanse. Hvala dečkima na ovih 10 dana.

Mi smo svi bili spremni za Abu Dhabi, a nitko nije ni riječ rekao o tome da idemo u Egipat, nitko se nije bunio, spremno su sve prihvatili, hvala im na tome”, rekao je izbornik Dalić za Novu TV.

“Impozantno je vratiti se, imali su vratnicu nakon nekih naših grešaka, to je bilo malo neobično za nas, to ćemo popraviti, dobili smo uvid o nekim igračima što i kako mogu, veseli me da smo imali 25 igrača i da su svi bili spremni.”