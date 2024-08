Sve što trebate znati o novoj Ligi prvaka: Ples milijuna i inflacija zabavnog nogometa

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Godinama promjene „uništavaju“ sve ono zbog čega smo i zavoljeli nogomet, a promjena formata Lige prvaka možda je baš ono što nam treba i što će nas dovesti do nogometne utopije. UEFA je odlučila stati na kraj narativu u kojem uvijek isti klubovi igraju samu završnicu te o grupnoj fazi koja je potpuno predvidljiva i praktički nebitna. Vrijeme je za novu eru europske nogometne elite, a kako to uvijek biva, era je to inflacije, kako utakmica tako i novca, ali i nadajmo se neizvjesnosti pa i drame koja nam je već godinama uskraćena.

Puno je promjena pa krenimo od one najvažnije, a možda i ključne s obzirom da je posljedica dugogodišnjeg nezadovoljstva navijača. Grupna faza od 32 momčadi podijeljene u osam skupina otišla je u povijest. Tradicija koja je imala svoju draž, ali i brojne protivnike s obzirom na predvidljivost i vječnu dominaciju velikana, konačno je „ugašena“. Umjesto tradicionalne 32 momčadi, sada ćemo imati 36 koje neće biti podijeljene u skupine već u jednu jedinstvenu ligu.

Četiri nova mjesta dodijeljena su u principu klubovima ili ligama s uspješnim posljednjim sezonama i visokim koeficijentom (Tu je i Dinamo prosperirao jer je „napredovao“ odmah do play-offa), a direktno su u ligaški dio ušli francuski Brest, ukrajinski Shakhtar te portugalska Benfica.

Što je novo smislila UEFA?

36 momčadi tako neće više igrati grupnu fazu već će svi biti u jednoj ligi s jednom jedinstvenom ljestvicom pa će tako Dinamo, ako danas prođe Qarabag i ukoliko visoko pobijedi u prvom kolu ligaškog dijela, imati priliku biti barem i na par tjedana ispred velikana poput Reala, Barcelone i Bayerna…

Salzburg 🇦🇹 enters CL Pot 3.

Young Boys 🇨🇭 enter CL Pot 3.

Sparta 🇨🇿 enters CL Pot 4. pic.twitter.com/Xq53C2JDyu — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 27, 2024

Momčadi će na početku ždrijeba biti podijeljene u četiri jakosne skupine, a automatizirani softver će nasumično izvući osam protivnika za svaku momčad, nakon čega će biti poznato koje četiri utakmice će pojedina momčad igrati kod kuće, a koje četiri u gostima.

Dakle, nema više klasičnog ždrijeba s kuglicama već će težak zadatak i 1000 mogućih kombinacija vrlo lako riješiti softver, odnosno računalo. Svaka od momčadi u ždrijebu imat će za protivnike po dvije momčadi iz svake od jakosnih skupina. Tako će svaka od najjačih momčadi igrati minimalno dva derbija s ovima iz iste jakosne skupine, a bit će toga često i više zbog toga što su momčadi poput Leverkusena, Arsenala i Milana u drugoj jakosnoj skupini.

Da vam to predočim na primjeru nadajmo se našeg Dinama. Ukoliko Dinamo prođe Qarabag naći će se u četvrtak na ždrijebu u trećoj jakosnoj skupini. Svatko pa tako i Dinamo odigrat će po četiri utakmice kod kuće i četiri u gostima (dvije više u odnosu na 6 do sada u grupnoj fazi). Osim toga svaki od klubova odigrat će po dvije utakmice protiv protivnika iz iste jakosne skupine, ali i po dvije utakmice protiv protivnika iz ostalih jakosnih skupina.

Tako bi Dinamo koji će biti u trećoj jakosnoj skupini mogao odigrati protiv na primjer Real Madrida i Manchester Cityja iz prve, Arsenala i Milana iz druge, PSV-a i Feyenoorda iz svoje, treće jakosne skupine te Aston Ville i Girone iz četvrte, posljednje jakosne skupine.

Tko ide dalje?

Nakon četiri domaće i četiri gostujuće utakmice ekipe (jedne domaće i jedne gostujuće s protivnicima iz različitih jakosnih skupina) će biti rangirane na zajedničkoj ljestvici od 1. do 36. mjesta. Osam najboljih klubova izravno će ići u osminu finala, dok će se osam preostalih sudionika tražiti nakon play-ina klubova koji su ostvarili plasman od 9. do 24. mjesta.

Moram napomenuti da će se u toj fazi dogoditi svojevrsni ždrijeb pa će tako 9. momčad moći igrati samo protiv 23. ili 24. momčadi ligaškog dijela, a 10. s tim drugim od dvojca 23./24. 11. momčad moći će ići samo na 21. ili 22. i tako dalje…

Momčadi od 25. do 36. mjesta završavaju s europskim putovanjem i po prvi puta od 1999. nema ispadanja u slabije natjecanje (Europsku ligu). Ovim novim sustavom uvedena je jedna dodatna neizvjesnost i borba za svaki bod u ligaškoj fazi. Svaka utakmica je relevantna i bitna jer se za uvijek nešto imate boriti. Ovi na samom vrhu borit će se za status bolji nositelja koji potencijalno omogućuje lakšeg protivnika u nokaut fazi, ovi oko 8. mjesta za direktan plasman u osminu finala, a svi ovi iza za ulazak barem među 24. Osim toga naravno svaki bod i(li) pobjeda donose značajnu financijsku injekciju (1. i 2. s ligaške ljestvice neće tako moći igrati prije samog finala).

Svaka momčad će tako u početnoj fazi odigrati osam utakmica protiv osam različitih suparnika što je za dvije više nego što se do sada igralo u toj početnoj, grupnoj fazi. Inflacija nam je to od 48 utakmica više, umjesto dosadašnjih 96 u toj početnoj fazi odigrat će se 144 susreta. Dodamo li i tome 45 utakmica nokaut faze, umjesto dosadašnjih 29, dolazimo do broja od ukupno 64 utakmice više u novom formatu.

Momčadi u početnoj fazi neće moći igrati s protivnicima iz istog saveza, ali će moći igrati protiv više protivnika iz istog saveza pa se tako Dinamu mogu dogoditi Real i Barcelona, ali i Girona.

Kada će se sve to odigrati?

Velika novost svakako je i vrijeme igranja utakmica. S obzirom da se igra osam umjesto dosadašnjih šest, UEFA nije imala drugog izbora nego produžiti „europsku jesen“ pa će se tako posljednje dvije utakmice ligaške faze igrati u siječnju. Šest će se kola tako odigrati od sredine rujna do sredine prosinca, a dva kola krajem siječnja. Po prvi put utakmice će se igrati i četvrtkom, i to samo u prvom kolu. U tom tjednu neće se igrati utakmice druga dva Uefina natjecanja. Tako će se od 17. do 19. rujna igrati samo nova Liga prvaka i u četvrtak ćemo imati priliku gledati utakmicu Reala i Dinama ako tako kuglice, odnosno kompjuter odluči.

Taj tjedan ekskluzivan je za Ligu prvaka, a takve tjedne imat će i dva slabija Uefina natjecanja. Veliki novitet je i taj da će se sve utakmice posljednjeg kola igrati u isto vrijeme istog dana, u srijedu 29. siječnja. UEFA je tako odlučila jer bi gotovo sve utakmice mogle o nečemu odlučivati pa nas tako očekuje super uzbudljivi siječanj, a zbog novog formata i kalendara klubovi će se moći pohvaliti da su teoretski „prezimili u Europi“ čak i uz svih osam poraza.

Raspored nove Lige prvaka po kolima:

kolo: 17.-19. rujna kolo: 1.-2. listopada kolo: 22.-23. listopada kolo: 5.-6. studenog kolo: 26.-27. studenog kolo: 10.-11. prosinca kolo: 21.-22. siječnja kolo: 29. siječnja

Novac pokreće svijet, ali i nogomet

Šećer na kraju, naravno je inflacija u onom najvažnijem, a to je svakako novac. Nećemo se lagati, zbog toga su sve ove promjene i uvedene i novca će za sve klubove biti više nego prijašnjih godina. Samim ulaskom u ligašku fazu momčadi će na svoj račun dobiti nešto više od 18.5 milijuna eura, a ukupno će UEFA na temelju svih rezultata podijeliti nešto manje od čak milijardu eura, što jasno pokazuje zašto je ovo sama krema europskog nogometa.

Klubovi će kao i uvijek novac dobiti na temelju čistih rezultata, za pobjedu nešto više od 2 milijuna te oko 700 tisuća za remi, uz novitet da će se još 700 tisuća od svakog remija skupljati u fond za plasman na završnoj ljestvici. Onaj koji završi na 36. mjestu dobit će na temelju toga negdje oko 300 tisuća eura, a svaki idući još malo više sve do prvoplasiranog koji će na temelju samo plasmana dobiti oko 10 milijuna eura. Ne smije se zaboraviti da će se na te iznose dodati i bonusi za klubove plasirane od 1. do 8. na ljestvici, svakom po dva milijuna, te svakoj momčadi od 9. do 16. mjesta po milijun eura. Uz sve to klubovi će podijeliti i oko 800 milijuna eura samo na temelju prodaje TV prava, s tim da i tu naravno neće svi dobiti jednak dio kolača.

Premije u novoj Ligi prvaka:

ulazak u ligašku fazu: 18,62 milijuna eura

pobjeda: 2,1 milijun eura

remi: 700.000 eura

prvih osam momčadi u ligi: 2 milijuna eura

drugih osam momčadi u ligi: milijun eura

šesnaestina finala: milijun eura

osmina finala: 11 milijuna eura

četvrtfinale: 12,5 milijuna eura

polufinale: 15 milijuna eura

finalist: 18,5 milijuna eura

prvak: 25 milijuna eura

maksimalna zarada: 110,8 milijuna eura