Ilija Lončarević za SK o presudnoj utakmici: ‘Ako Dinamo može ponoviti igru protiv Monaca…’

Dinamo večeras ima zadnju priliku za prolaz dalje u Ligi prvaka. Gost rasprodanog Maksimira je Milan, koji se želi direktno plasirati u osminu finala. S druge strane, zagrebački sastav nalazi se na 26. mjestu u poretku i pobjeda je jedini način da se osigura ostanak na europskoj sceni. Osim toga, prekinuo bi se niz bez pobjede (remi sa Celticom te porazi od Borussije Dortmund i Arsenala).

Ilija Lončarević je u tri navrata bio trener Dinama, a u razgovoru za Sportklub najavio je ovaj meč. Dotaknuo se situacije u kojoj se Dinamo nalazi, Milana, kombinacija koje se moraju poklopiti za prolaz dalje i novog trenera Fabia Cannavara.

Vaša najava večerašnjeg sraza na Maksimiru?

“Jako je teško nešto komentirati, odnosno nije jednostavno. Ovo je definitivno najznačajnije jer je zadnja utakmica, jer je suparnik previše jak i jer su tri boda važna. Nije jednostavno biti realan te uklopiti želje i sve da se pobijedi. Jedno je pričati o odnosima snaga, a drugo je malo gledati sa navijačke strane. Tu ne mogu malo navijački gledati, nego puno navijački da se utakmica dobije bez obzira koliko je to realno očekivati. S obzirom da je Milanu važno, to je vjerojatno još teže jer ne vjerujem da postoji mogućnost da nas podcijeni. Tko god dođe na naš stadion, mora podcijeniti domaćeg suparnika. To se vjerojatno neće dogoditi i Dinamo bi trebao biti na jako visokoj razini kao protiv Monaca pa da uz puno sreće i realizaciju može očekivati ono što želi.

Situacija je skroz jasna. Ako Dinamo pobijedi, mogao bi proći dalje. U slučaju remija ili poraza, bit će eliminiran.”

“Da, to je jasno i tu nema nikakve dileme. Trener i igrači moraju shvatiti protiv koga igraju te ne mogu ići s onim da od prve minute treba pobjeda i da se ide glavom u zid pa što bude. To nije istinito i realno jer se mora naći balans te izbalansirati odnos snaga da što više bude u korist Dinama, odnosno da ne bude na njegovu štetu. Tu treba jako i puno koncentracije, pameti te strpljenja. Je li to moguće, vidjet ćemo. Samo to je način, a sve drugo su priče za malu djecu i naše velike želje. Želje nisu baš temeljene na realnom stanju stvari, a Milan je bolja momčad kao što je Arsenal bio. Takve utakmice uvijek prevagnu na stranu kvalitetnijeg, a taj koji je kvalitetniji nema prostora za opuštanje. Naša vjerojatno jedina nada je da suparnik bude 10 ili 20% ispod svoje razine. Zadnjih godina Dinamo je puno puta pokazao karakter, a ova momčad još uvijek ga ima. Je li ima dovoljno kvalitete, to ćemo tek vidjeti s obzirom na pripreme te prve dvije utakmice sa Arsenalom i Istrom. Momčad još uvijek nije usaglašena, a trener se još uvijek mora upoznavati i to će malo potrajati. Ako igrači budu uspjeli zajedno sa trenerom, imaju nekakve šanse.”

U poretku Milan je trenutačno šesti, a prvih osam mjesta donosi izravan plasman u osminu finala.

“Važno mu je da bude među prvih osam. Ako izgubi, vjerojatno će izgubiti tu poziciju. Sigurno mu je bitno, ali tu smo mi koji nemamo realne šanse. Međutim, Dinamo igra na svom stadionu te pred svojom publikom i to nije nevažno. Ako se kod suparnika iskoriste negativna stanja i nekakve pukotine, onda imamo šanse. Iako, igrači Dinama moraju dati sve od sebe i biti na 120% da bi imali nekakve šanse.”

Dinamu se za prolaz moraju poklopiti neki drugi rezultati. To su pozitivan rezultat Club Bruggea kod Manchester Cityja ili poraz od minimalno pet razlike, poraz Benfice kod Juventusa, domaći poraz Sportinga protiv Bologne te da netko slavi u duelu između Stuttgarta i PSG-a. Koliko je realno da se to dogodi?

“Teško je očekivati da će baš sve ići na našu stranu, ali moguće je. Ja se ne bih obazirao na to jer važno je da napraviš svoje pa ako uspiješ. Ako ne bude tako, to je zla sreća.”

Kako vam se čini Cannavaro nakon prve dvije utakmice u kojima je upisao pobjedu i poraz?

“Teško je reći. Ja sam nakon Arsenala komentirao da je bilo zadovoljavajuće jer je bilo očekivano. Poraz me nije pozitivno i negativno iznenadio. To je stanje stvari i onaj tko ne može ili neće sagledati na objektivan način je njegov problem, ali to je jednostavno tako i ljudi moraju malo poštenije gledati na stvari. Razlika u kvaliteti je prevelika da bi mi naše želje i sve ono što imamo prenijeli u stvarnost. Ako se to ne dogodi, onda smo jako razočarani. Razočaranje uvijek dolazi kada je momčad za koju navijaš i do koje ti stalo bila bolja od suparnika pa je izgubila ili nije dobro igrala pa je najveće kada izgubi. Čak kada se dobro igra i izgubi, neće biti veliko jer su igrači dali sve od sebe. Pobjeda ovisi samo o realizaciji i pojedinačnim greškama, koje ti se osvete. Ovo je neka druga priča u kojoj moramo biti puno objektivniji, nego što smo inače da ne bi bili previše razočarani. U slučaju da Dinamo izgubi, ne treba biti razočaran osim ako taj poraz odmah bude za zaborav odnosno da ga se više nitko ne sjeća kao što je bio onaj protiv Bayerna. To si ne smije dopustiti, a sve drugo ćemo vidjeti uz nadu da će momčad uspjeti iskoristiti evenutalne pozitive koje će se dogoditi tijekom utakmice.”