DINAMO – BORUSSIA D Ranjeni Modri traže čudo

Momčad koju od ove sezone vodi Nuri Sahin igra toplo-hladno. Oprostite,ne toplo-hladno, nego vruće-ledeno. Na svom Signal Iduna Parku su neprikosnoveni. Osam službenih susreta ove sezone, osam pobjeda od čega dvije u Ligi prvaka. Jedina su momčad Bundeslige koja je savršena kod kuće i kada čovjek to pročita misli Borussia je sigurno zajedno sa Bayernom na vrhu Bundeslige, ali to je daleko od istine.

Kada izađe iz Dortmunda, goropadna Borussija postane samo sjena sebe i na gostujućim utakmicama izgleda kao da su se prvi puta našli i stali na teren. Nitko ne može objasniti zašto je to tako. Crno-žuti su upisali samo dvije pobjede u gostima cijele sezone, prvu protiv niželigaša Lubecka u Kupu iz koje su nedugo zatim ispali, te drugu protiv Club Bruggea u Ligi prvaka. U prvenstvu imaju samo jedan jedini mršavi bod s početka sezone kod Werdera. Treba biti brutalno iskren i reći da je momčad koju vodi Nuri Sahin do posljednje reprezentativne stanke bila desetkovana ozljedama, ali ni to ne razjašnjava situacija igranja kod kuće i u gostima.

