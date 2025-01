Boban najavio sudbonosnu utakmicu Dinama: ‘Ovaj Milan nema ravnoteže…’

Podijeli :

Db Torino 26 09 2019 - campionato di calcio serie A Torino-Milan foto Daniele Buffa Image nella foto: Zvonimir Boban-Paolo Maldini

Milan je za Bobana više od grada – već desetljećima ondje gradi karijeru, prvo kao igrač, a kasnije i kao sportski analitičar te klupski dužnosnik.

Sportske novosti kontaktirale su Zvonimira Bobana u utorak prijepodne, a već po zvuku u pozadini bilo je jasno da je na svom uobičajenom putu iz Milana za Zagreb.

Komentirao je Dinamo u Ligi prvaka i njegove šanse protiv Rossonera.

“Dinamo je do sada osvojio osam bodova i to je vrlo dobar doseg. Nije bilo puno onih koji su prije starta vjerovali da će pred posljednje kolo Dinamo biti u poziciji za prolaz. No, moramo biti svjesni da će biti jako teško jer Milan, osim što je kvalitetom bitno jači, također ima veliki motiv, a to je direktan plasman, bez dvije utakmice play-offa, u drugu fazu. Bit će zanimljivo vidjeti kako će teći dinamika utakmice.”

“Ovaj Milan nema ravnoteže i amplitude promjena raspoloženja u igri su velike. U prvenstvu je slabiji, u Ligi prvaka su zaredali s pet pobjeda, odigravši sjajnu utakmicu, primjerice, u Madridu protiv Reala. Nedavno su osvojili Superkup, ali onda odmah u ligi propustili bodove s objektivno slabijim suparnicima. Takav diskontinuitet ukazuje da postoje strukturalni problemi u igri, kadru i pristupima. Ima i objektivnih teškoća, kao što je činjenica da je trener tek došao i treba mu ipak nešto vremena da stvari posloži po svojoj ideji.

Conceicao radi najbolje što može u ovom trenutku i pokušava iz momčadi izvući njene maksimume. To je kompliciran posao u trenutku kad nema vremena za treninge i rad na otklanjanju pogrešaka u igri.”

Zaključno se osvrnuo na novog trenera Dinama, Fabija Cannavara, kao i na travnjak na Maksimiru

“Pričao sam s Fabijom, on je svjestan situacije i što mu je činiti. No, znamo da u nogometu nema garancija, niti možete predvidjeti sve što će vam se događati u tijeku vođenja momčadi. Dinamo ima i peh s ozljedama važnih igrača. No, dobro, u jednoj utakmici se može nadoknaditi određene razlike u odnosu na jačeg suparnika. Ima i Dinamo vrlo kvalitetne pojedince. Mislim da je Baturina svima dao do znanja koliki mu je potencijal.

Pjaca je talent s klasom, kojeg su ozljede izmučile, ali njegovi potezi i prodornost mogu napraviti svakome problem. Dinamo mora biti hrabar, borben i vjerovati u sebe, a kad daš maksimum nemaš si što zamjeriti. Pita se i suparnike, pogotovo one jače.”

“Primijetio sam u utakmici Dinama s Istrom da je teren, koji je u Maksimiru uvijek vrhunski, slabijeg izdanja. To svakako ide u korist kvalitativno inferiornijem suparniku. No, isto tako može biti problem Dinamu u HNL konkurenciji.”