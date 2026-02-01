Četiri komada Juventusa za skok na čevrto mjesto

Podijeli :

U posljednjem nedjeljnom ogledu 23. kola talijanske Serie A nogometaši Juventusa su s uvjerljivih 4-1 slavili kod Parme.

Gosti iz Torina su poveli u 15. minuti kada je glavom nakon kornera poentirao Bremer. Do kraja prvog dijela Juventus je povećao prednost i to nakon spretnog gola McKennieja koji je u padu zahvatio loptu poluvolejom i pogodio za 2-0.

Juventus je samo nakratko vratio domaćina u igru kada je u 51. minuti Cambiaso dao autogol za 1-2. No, brzo su se stvari vratile na stranu Juventusa. Svoj drugi gol na dvoboju Bremer je zabio u 54. minuti, dok je u 64. David bio strijelac za konačnih 4-1.

Juventus je četvrti na ljestvici te ima dva boda manje od drugog Milana, odnosno, bod manje od trećeg Napolija.