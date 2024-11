Carević nakon poraza od Rijeke: ‘Fali nam m*da, moramo se promijeniti’

Podijeli :

HNK Gorica

Treneri Rijeke i Gorice bili su potpuno suprotnog raspoloženja nakon okršaja u HNL-u.

Nogometaši Rijeke pobijedili su na svojoj Rujevici s minimalnih 1-0 (0-0) Goricu u 15. kolu HNL-a čime su, barem privremeno, ponovno zasjeli na sam vrh ljestvice.

Rijeka i Hajduk su bodovno izjednačeni, ali Splićani imaju utakmicu manje koju će odraditi tijekom nedjelje, veliki derbi protiv Dinama na Poljudu.

Pobjeda Rijeke protiv posljednje na ljestvici Gorice je time značajnija jer je domaći sastav od 11. minute imao igrača manje. Pogodak odluke postigao je bivši igrač Dinama Gabriel Rukavina u 85. minuti.

Nakon susreta, s novinarima su razgovarali treneri dvaju klubova – Radomir Đalović i Mario Carević.

„Sve čestitke pripadaju mojim momcima. Vidjeli ste sve sami, cijelu utakmicu odigrali smo s igračem manje, ali uz ovakve navijače, koji su cijelo vrijeme bili uz nas i koji su nam na kraju dali taj zadnji atom snage da zabijemo taj gol… Iskreno, ne znam što bih rekao. Moja momčad pokazala je koliko je moćna, mentalno također, a nakon svega što smo vidjeli nemam što reći nego da im skidam kapu“, rekao je trener Rijeke.

Mario Carević, trener Goričana bio je razočaran nakon što njegova momčad kroz 80 minuta igre nije iskoristila igrača više.

“Kad izgubiš na ovaj način, s igračem više, to je za mene nedopustivo. Znam da je Rijeka na drugoj strani, ali imam osjećaj da smo se nakon crvenog kartona preplašili. Imali smo blokadu kad smo trebali pokazati više odgovornosti. S nekoliko kornera i krivih dodavanja mi smo Rijeku vratili u život. Dobili su momentum, a onda su i bili opasniji iako su imali igrača više. Mislim da smo kontrolirali igru, imali smo neku dominaciju, ali naša dodavanja, i to na ovako brzom terenu, su bila toliko spora da ja to ne mogu prihvatiti. S igračem više nismo kreirali ništa, nismo bili opasni. Na trenutke bi bilo OK, na trenutke bi bili interesantni, ali kad se podvuče crta… Fali nam m*da i preuzimanja odgovornosti. Moramo znati gdje smo, nama bi i bod bio dobar, ali što je tu je. Previše poklanjamo i moramo se promijeniti, moramo igrati drugačije“.