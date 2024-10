Zabio hat-trick u Ligi prvaka pa se ozlijedio: ‘Nadam se da nije ozbiljno’

Napadač Borussije Dortmund Karim Adeyemi, koji je u pobjedi 7:1 protiv Celtica u 2. kolu Lige prvaka postigao hat-trick u prvom poluvremenu, izrazio je nadu da ozljeda, zbog koje je početkom drugog poluvremena izašao iz igre, nije ozbiljnije prirode.

“Nadam se da nije tako ozbiljno. Nadam se da ću se brzo oporaviti”, izjavio je 22-godišnji Adeyemi za Prime Video koji za njemačko područje prenosi utakmice Lige prvaka.

“Bila je to vrlo posebna utakmica za mene, moj prvi hat-trick, ali i za momčad – sedam golova. Postavio sam visoke ciljeve, počeo sam dobro i gotovo svaki udarac je bio pogodak. Odigrali smo vrlo dobru utakmicu”, dodao je Adeyemi.

On je ključan igrač u momčadi Nurija Sahina na početku ove sezone, jer je u dosadašnjih osam nastupa postigao pet golova i pet puta asistirao za pogotke.

Uvjerljiv nastup je dokaz da su Borussijini igrači iz sjećanja izbrisali težak poraz u Bundesligi, koji su doživjeli 22. rujna na gostovanju kod Stuttgarta (5:1).

“Veseli me kako su svoj posao odradili dečki u napadu. Ovakvi golovi dolaze kad se ovako igra u napadu. To nam u Stuttgartu uopće nije uspjelo. No, kad u napadu imamo pravi rtitam i kvalitetu, onda nas je teško pobijediti”, rekao je glavni strateg momčadi iz Dortmunda.

Borussia će u Ligi prvaka gostovati kod Dinama u Maksimiru 27. studenoga, a sljedeću utakmicu u Bundesligi će odigrati u subotu, 5. listopada, na gostovanju kod Uniona u Berlinu.