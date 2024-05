Brekala žele dva kluba, Olma četiri velikana: Dinamu će donijeti bogatstvo

Podijeli :

Talijanski insajder Nicolo Schira, jedan od onih koji je prvi potvrdio odlazak Brekala u Hajduk, sada ima nove informacije u vidu destinacija gdje će iduće sezone igrati baš Brekalo, ali i Dani Olmo.

Josip Brekalo nadao se u Hajduku osvojiti naslov prvaka i uhvatiti formu za Europsko prvenstvo, ali na kraju nije uspio ni u jednom naumu.

Brekalo je u Hajduku na posudbi do kraja sezone, a postojala je i opcija da ga Hajduk zadrži, no pitanje je hoće li to i dalje htjeti sada kada se promijenila klupska uprava.

Schira tvrdi da su za njega zainteresirana dva za sad neimenovana turska kluba. Brekalo je u Hajduku na posudbi do kraja sezone, a postojala je i opcija da Hajduk zadrži Brekala, no pitanje je hoće li to i dalje htjeti sada kada se promijenila klupska uprava. Prema Transfermarktu Brekalo vrijedi 4.5 milijuna eura.

Što se tiče Danija Olma, tu je odlazak također jako izgledan i Španjolac bi trebao ostvariti transfer karijere. Olmo ima otkupnu klauzulu od 60 milijuna eura. S obzirom na to da ga žele najveći europski klubovi, pri čemu je osobito primamljiva opcija povratka u Barcelonu, u čijim je mlađim uzrastima igrao prije odlaska u Dinamo, Olma očekuje najvažnije ljeto tijekom kojeg će morati odlučiti gdje će nastaviti karijeru.

Olmo je kao 16-godišnjak stigao u Dinamo i u zagrebačkom se klubu zadržao do 2020., kada ga je Leipzig kupio za 29 milijuna eura. Uz taj iznos, Dinamo čeka 20 posto zarade koju njemački klub bude imao prilikom Olmovog idućeg transfera.

Ako je Olmova odštetna klauzula u Leipzigu zaista 60 milijuna eura, jasno je da njihov profit iznosi 31 milijun eura u odnosu na ono što su za igrača platili Dinamu. Dinamo bi, pak, od toga dobio 20 posto ili 6.2 milijuna eura.