Bjelica: Razumio bih da sam tad dobio otkaz, ali to je i pomoglo momčadi

Trener Union Berlina Nenad Bjelica uoči okršaja s Bayernom u 30. kolu Bundeslige, govorio je između ostalog i o incidentu s Leroyem Saneom.

“Pritisak izvana je tih dana bio jako velik. Da je kazna bila drastičnija, klub bi možda drugačije reagirao. I iskreno, mogao bih razumjeti da sam dobio otkaz. Zbog toga mi je postalo još važnije odužiti se za povjerenje koje mi je klub ukazao”, rekao je Bjelica u velikom intervjuu za Berliner Zeitung i dodao:

“Koliko god to čudno zvučalo, vjerujem da je momčadi ta situacija u Munchenu i pomogla. Meni je to nesportsko ponašanje naštetilo, ali imam osjećaj da je momčad u tjednima koji su uslijedili postala homogenija na terenu, još više se zbližila i bolje se nosila s pritiscima, bez obzira na to odakle dolazili.”

Bjelica je istaknuo da je trenerima ovih dana vrlo bitno da znaju upravljati ljudima te da s današnjom generacijom igrača ne bi bilo moguće raditi bez tih znanja.

“Profesionalci su vrlo osjetljivi i to je u Njemačkoj još izraženije nego drugdje. U ovih pet mjeseci u Unionu imao sam razgovore u četiri oka s barem 15 igrača, i to na njihov zahtjev. Htjeli su znati zašto ne igraju i što trebaju raditi bolje ili drugačije. U Hrvatskoj sam taj slučaj imao možda dva puta u pet godina, u Italiji i Poljskoj se uopće ne mogu sjetiti. Igrači ovdje propituju odluke i morao sam se naviknuti na tu liberalnu kulturu”, kaže Bjelica.

