Bjelica novinarima: Rušite ono što gradimo svaki dan, izmasakrirali ste me kada sam ga odmorio…

Ronald Goršić Cropix via Guliver

S obzirom na okolnosti moram biti zadovoljan bodom, kazao je nenad Bjelica nakon remija protiv Celtica nakon kojeg su "Modri" ostali u igri za plasman u play-off.

Nenad Bjelica bio je jako zadovoljan nakon domaćeg remija s Celticom (0:0) u šestom kolu Lige prvaka: “Ovi moji dečki su odigrali danas odličnu utakmicu. Sve što sam zahtijevao od njih su ostvarili. Imali smo jako dobru šansu Pjace, dva udarca Baturine… ako je netko trebao pobijediti, to smo bili mi. Čestitam igračima na odličnoj i borbenoj utakmici u kojoj renomiranom protivniku nismo dali ništa. Limitirali smo ih na dva šuta.

S obzirom na okolnosti, moram biti zadovoljan bodom i ponosan na sve što su dečki napravili. Pokazali su veliko srce, borbu, zajedništvo, očekujem da to prenesemo i u HNL i da godinu završimo kako moji momci zaslužuju. Samo mi znamo kako nam je, imam prave dečke koji su spremni raditi za momčad i žele veliki uspjeh. Nije im lagano i to najbolje znamo. Izvući ćemo ovu situaciju, prezimit ćemo godinu među 24 momčadi, a onda ćemo se pripremiti. Pokušat ćemo uzeti tri boda u jednoj od dvije utakmice preostale utakmice Lige prvaka (kod Arsenala i protiv Milana na Maksimiru, op.a.) kako bismo se plasirali dalje.”

Ovako je Dinamov trener odgovarao na pitanja novinara na konferenciji za medije:

Imate osam bodova nakon šest kola Lige prvaka. Izjednačili ste rekord Velimira Zajeca?

Osam bodova Dinamo ima u Ligi prvaka, jeste ponosni na to? Budite. Rekordi nisu bitni, u okolnostima u kojima jesmo, natječemo se protiv ekipa koje su financijski moćnije i prezentiramo hrvatski nogomet na najljepši mogući način. Ulazak u Ligu prvaka je veliko dostignuće, želim skinuti kapu dečkima za sve što postižu.

Muči li vas realizacija?

Ništa me ne zabrinjava kada vidim kako dečki rade i trude se, vjerujem igračima maksimalno, sjajno rade i sjajna su grupa. Doći će trenutak kada će nas sreća poljubiti. Da je bilo više sreće, imali bismo četiri boda više u Ligi prvaka i HNL-u, pričali bismo drugu priču. Momci rade vrhunski, ne žalimo se, ne kukamo, tražimo rješenja. Vjerujem u ovu grupu ljudi.

Rekli ste da znate samo vi i ekipa što prolazite, kako ekipa diše?

Diše kao jedan, kada dišeš kao jedan, možeš ostvariti velike rezultati, a u ovim okolnostima ovo je velik. Mogla su biti i tri boda. Borimo se svakodnevno s velikim problemima, problemčićima, uvijek pokušavamo poslati na teren dobru ekipu koja može parirati, nekad uspije, nekad ne. Prati nas peh što se tiče realizacije, stvaramo šanse, nadam se da će se okrenuti u našu korist.

Kačavenda je pokazao veliko srce, a često kritizirani Bernauer nije napravio pogrešan potez?

Ono što vi rušite, mi gradimo iz dana u dan. Dajemo im samopouzdanje, govorimo im da im vjerujemo, pokazali su da su bitni za našu ekipu. Kačavenda na poziciji koja nije njegova, s Rogom odradio trkački strašan posao. Donosio nam je impulse naprijed, bio agresivan, istrčao sjajnu utakmicu. Nakon toga što je praktički u zadnja dva tjedna odigrao par utakmica, prije toga nije igrao 90 minuta više od godinu dana. Siguran sam da će nam značiti u budućnosti. Bernauer je često osporavan, ali kada god ga trebamo, tu je za momčad. Izuzetno je dobro biće i profesionalac. Svaki trener koji ima takvog igrača može biti sretan.

Zašto ste mijenjali Špikića i Baturinu?

Da osvježimo momčad. Špikića su hvatali grčevi. Dobro da je da nije ozljeda. Baturinu smo htjeli osvježiti, Stojkoviću dati minute. Baturina je u nemogućem ritmu, nije mu lagano, pod vašim je kritikama. On ima 21 godinu, nije mu lako nositi se s time. Htjeli smo osvježiti i Pjacu, nije bilo razloga za ranije izmjene.

Kulenović je pao u formi. Možete li ga poštedjeti?

Poštedio sam ga protiv Borussije pa ste me izmasakrirali. On prije godinu dana bio nije išao ni na na pripreme. Danas je najbolji hrvatski strijelac ili među prva tri. Igrač Dinama koji je zabio najviše u Ligi prvaka i u HNL-u. To je Kulenović koji je bio TNT grupa, nisu znali što će s njim. Sad je kandidat za reprezentaciju. Osporavan je otkako je u Dinamu, radom, strpljenjem, vjerom u sebe uspio je doći na razinu da me ovo pitate. Samo on je to napravio i odradio, opet će zabijati golove i donositi nam pobjede. Kad je Kulenović igrao Ligu prvaka i bio na terenu svaka četiri dana, kada je igrao 90 minuta bez zamjene? Recite mi. Dečko se super suočava s ovim, a neću vam reći da nije sto posto zdrav. Igra s problemom, šuti, bandažiramo ga svaku utakmicu. Daje maksimum kad zabije, ali i kad ne zabije. Vjerujem da će u zadnje dvije utakmice biti onakav kakav je cijelu jesen.